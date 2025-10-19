La foto con la que Benjamín Vicuña demostró cómo se llevan su novia, Anita Espasandin, y su mamá, Isabel Luco

Benjamín Vicuña atraviesa un gran momento personal y profesional. Mientras continúa con compromisos laborales y nuevos proyectos, el actor chileno disfruta de una vida sentimental estable junto a Anita Espasandin, la modelo y relacionista pública con la que está en pareja desde hace un año. En las últimas horas, Espasandin compartió a través de sus redes sociales una serie de fotos que llamaron la atención de sus seguidores, en especial una en la que aparece junto a Benjamín y su madre, Isabel Luco Morandé, una de las mujeres más importantes en la vida del actor.

Las imágenes fueron tomadas durante una celebración al aire libre con motivo del Día de la Madre, en un entorno natural y con un clima primaveral que acompañó la jornada. En la primera foto que subió Anita a sus historias de Instagram se la ve posando junto a Vicuña, tomados de la mano y mirándose con ternura. Detrás de ellos, el sol cae sobre el campo, creando una postal romántica. Ella luce un vestido tejido al cuerpo de color terracota, largo y con transparencias, que deja ver su silueta y combina con un bolso pequeño en tonos tierra. Él, por su parte, viste un traje azul marino, camisa blanca y lentes de sol, mostrando su estilo clásico y relajado. “Te amo”, escribió la modelo, junto a un emoji de corazón, arrobando a su pareja.

Otra de las fotos muestra un momento más íntimo de la pareja, ya entrada la noche. En ella, Anita aparece recostada sobre el hombro de Benjamín, envuelta en un poncho beige, mientras el actor sonríe abrazándola con una mano en el bolsillo. Detrás de ellos se distingue una gran fogata, que ilumina suavemente la escena y aporta calidez al retrato.

Pero la postal que más repercusión tuvo fue la tercera: en ella aparecen los tres juntos, Benjamín, Anita e Isabel Luco. La madre del actor, elegante con un vestido largo en tonos marrones y estampados dorados, se muestra sonriente y relajada, posando entre la pareja. Anita, con su estilo sobrio y moderno, la rodea con un brazo, mientras Vicuña, a su lado, luce feliz. La foto refleja una conexión familiar genuina y una convivencia armoniosa entre su madre y su nueva pareja.

El posteo fue interpretado por muchos como una confirmación de que la relación entre Anita Espasandin y Benjamín Vicuña está más consolidada que nunca. Además, dejó en evidencia el excelente vínculo que la modelo mantiene con Isabel, un gesto que no pasó desapercibido para los seguidores del actor, que celebraron el reencuentro familiar en una fecha tan especial.

F.A