Juana Viale impone el flequillo boom del invierno con un sorpresivo cambio de look

Juana Viale se preparó para recibir el invierno con un look tan impactante como audaz. La conductora irrumpió en su programa Almorzando con Juana (Eltrece) con un radical cambio de estilo en su corte de pelo. Siempre fiel a su perfil fashionista y a las últimas tendencias, apostó por el flequillo boom, un corte que viene ganando protagonismo y se impone con fuerza debido a su versatilidad y elegancia.

El nuevo look de Juana Viale

Juana Viale se consolida como una de las grandes referentes del estilo en la televisión nacional y, para muchos, como una merecida ganadora de la estatuilla de oro del Martín Fierro de la Moda. A través de sus apariciones en pantalla chica, la nieta de Mirtha Legrand suele marcar tendencia y reflejar el pulso actual de la estética y los estilismos. En esta ocasión, el foco no estuvo en sus outfits, sino en su nuevo corte de pelo, que se robó todas las miradas.

Nuevo look de Juana Viale | Instagram

Durante su ciclo de entrevistas, aprovechó la sesión dedicada a describir su atuendo para mostrar el flequillo boom, un corte moderno que pisa fuerte en esta temporada. Este estilo de cabello se caracteriza por un corte recto levemente redondeado que aporta volumen en toda la frente. A su vez, enmarca todo el rostro debido a su estructura pesada y bien definida.

Según los expertos en peluquería, este tipo de flequillo aporta profundidad a la mirada y ayuda a resaltar los ojos. Además, en los laterales incorporó un degradé que integra el corte con el largo del cabello, logrando un acabado más armonioso y moderno. El resultado es un estilo versátil y actual, que suaviza los rasgos del rostro y suma movimiento, adaptándose fácilmente a diferentes peinados.

Nuevo look de Juana Viale | Instagram

El flequillo de Juana Viale que generó debate en redes

La presencia de Juana Viale en los medios de comunicación y en las redes sociales la expone constantemente al juicio del público, que evalúa cada una de sus apariciones. Si bien suele recibir comentarios positivos sobre sus estilismos, en esta oportunidad generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios señalaron que ni el color ni el estilo de flequillo la favorecían del todo, otros celebraron su impronta audaz para reinterpretar tendencias y hacerlas propias.

En este contexto, incluso hubo quienes destacaron que el corte le aportaba una imagen más juvenil. Por otro lado, no faltaron versiones que sugirieron un posible “truco” de su coiffeur, asegurando que se trataría de un flequillo postizo. Aun así, lo cierto es que el cambio no pasó desapercibido y volvió a posicionarla como una de las figuras más observadas en materia de estilo dentro del ambiente fashionista.

Con este nuevo look, Juana Viale se animó a reversionar un clásico de clásicos con la incorporación del flequillo boom. Un estilo que la acompañó en su etapa de juventud y que ahora decidió retomar, reinterpretándolo y adaptándolo a su perfil actual, con un aire más moderno y sofisticado. Esta apuesta estilística combina nostalgia y tendencia, reafirmando su identidad fashionista y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.