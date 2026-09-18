Nicole Neumann asistió al desfile de presentación de la nueva colección de la diseñadora Márian Saud y sorprendió con una elección sofisticada y cargada de glamour. Una vez más, la empresaria logró llamar la atención. Esta vez, lo hizo con un impactante vestido dorado de alta costura.

Nicole Neumann apostó al dorado con un glamoroso look de gala

El Hipódromo de Palermo fue escenario de la presentación de SS27 “Play”, la nueva colección de alta costura de Márian Saud, que reunió a distintas figuras del mundo de la moda y el espectáculo. Entre las invitadas se destacó Nicole Neumann, quien llegó al evento con un look de gala que capturó todas las miradas.

Para la ocasión, la top model apostó por uno de los grandes protagonistas de cualquier propuesta de noche: un vestido largo de corte sirena y escote off the shoulder. La silueta entallada acompaña las curvas del cuerpo y se abre hacia el final, generando una caída elegante y sofisticada. El gran atractivo del diseño estuvo en su materialidad. La prenda presenta una textura brillante y tejida en tono dorado, que potencia el efecto de gala y convierte al metalizado en el protagonista absoluto de la propuesta.

Nicole Neumann deslumbró con un impactante vestido dorado de alta costura

A lo largo de la silueta se despliega además un elaborado trabajo artesanal de pedrería y apliques de cuentas, que forman sutiles dibujos de inspiración orgánica y líneas que recorren el vestido. Los bordados aportan dimensión y movimiento, mientras que los destellos de los materiales refuerzan el carácter de alta costura de la pieza. El escote strapless, por su parte, deja los hombros al descubierto y suma una cuota de sensualidad al diseño sin perder la sofisticación.

Nicole Neumann deslumbró con un impactante vestido dorado de alta costura

El detalle que transformó el glamoroso look de Nicole Neumann

En algunas de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Nicole Neumann se mostró con blazer blanco apoyado sobre los hombros, un recurso de estilismo que generó un interesante contraste con el vestido dorado. La prenda sastrera aporta una impronta más contemporánea y relajada a un diseño pensado para una ocasión de gala.

El blanco, además, genera un contrapunto visual con los tonos metalizados del vestido y permite llevar la propuesta hacia una estética más moderna. Para completar el look, Nicole Neumann eligió sandalias doradas de taco alto y plataforma, que mantienen la misma gama cromática del vestido y estilizan aún más la figura.

Blazer blanco: el detalle que transformó el glamoroso look de Nicole Neumann



Como único accesorio protagonista, la conductora sumó un brazalete ancho y rígido, una elección acertada para acompañar un vestido que ya concentra gran parte de la atención en sus bordados y brillos. Con esta apuesta, Nicole Neumann llevó la alta costura a una propuesta donde el brillo, los bordados artesanales y las siluetas femeninas fueron los grandes protagonistas. El resultado es un estilismo sofisticado y de fuerte impacto visual, en el que el dorado funciona como hilo conductor.

De esta manera, Nicole Neumann deslumbró con un impactante vestido dorado de alta costura en la presentación de la nueva colección primavera verano de la diseñadora Márian Saud. El atuendo combina una construcción clásica, como el escote y el corte sirena, con una confección cargada de detalles.