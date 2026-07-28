A los 99 años, Mirtha Legrand contó su mayor secreto de belleza: “Soy coqueta”

La pantalla chica suele regalar momentos de profunda distensión donde las grandes figuras de la televisión se muestran tal cual son, sin filtros ni libreto de por medio. Esto sucedió recientemente en el clásico programa de Mirtha Legrand, cuando la reconocida conductora recibió la visita de Karina Mazzocco en un mano a mano imperdible.

Durante la charla, la histórica diva de los almuerzos dejó al descubierto aspectos desconocidos de su vida puertas adentro. Los televidentes disfrutaron de una conversación íntima que recorrió desde sus secretos hogareños hasta las reflexiones más profundas sobre su inagotable trayectoria artística.

Mirtha Legrand sorprendió al revelar su vida íntima.

Mirtha Legrand: el look casero y el indiscutible valor de la coquetería

Lejos de los imponentes vestidos de alta costura y las joyas deslumbrantes que desfilan en sus míticas mesazas, la conductora reconoció que prefiere priorizar el confort absoluto dentro de su hogar. Sin embargo, la elegancia jamás se abandona en su vida diaria y siempre encuentra la manera de mantener viva su impronta personal. Cuando su colega le consultó directamente qué indumentaria elige al levantarse por las mañanas, la estrella respondió con total sinceridad. "Me pongo una robe de chambre arriba del camisón", reveló entre risas ante la atenta mirada de los presentes en el estudio.

Ante la insistencia sobre el uso de cosméticos en la intimidad del hogar, la diva descartó por completo el maquillaje diario y marcó una clara distancia con su rol público. Explicó firmemente que no utiliza productos estéticos para estar en su casa, ya que reserva el maquillaje exclusivamente para sus compromisos laborales frente a las cámaras o sus salidas culturales al teatro. A pesar de esta pausa en su rutina cosmética, la legendaria presentadora reafirmó su postura ante la estética personal y lanzó una frase que define su personalidad. "Yo soy coqueta, me gusta estar linda, me gusta que me elogien", sentenció con el carisma que la acompaña desde sus inicios.

La sabiduría de los años y el disfrute del presente de "La Chiqui"

El transcurso del tiempo generó un cambio radical en la forma en que la conductora percibe su propia edad y su lugar en el mundo del espectáculo. Durante muchos años admitió que sentía fastidio cuando los medios de comunicación mencionaban públicamente cuántos años cumplía. No obstante, esa perspectiva cambió por completo en la actualidad porque valora profundamente cada vivencia acumulada a lo largo de su extensa trayectoria. "Ahora no me molesta, porque los he vivido muy bien", expresó con absoluta tranquilidad sobre su camino recorrido.

Mirtha Legrand puertas adentro.

A pesar de las inevitables pérdidas afectivas que marcan el trayecto de una vida tan longeva, su espíritu permanece absolutamente inquebrantable frente a las adversidades del destino. Reconoce que la edad le arrebató a seres muy queridos, pero elige focalizarse en la gratitud por las oportunidades recibidas en el plano personal y profesional. "Disfruto de todo lo que la vida me dio y quisiera vivir algunos años más", manifestó con optimismo ante las cámaras. Su entusiasmo por la existencia continúa intacto y demuestra que la vitalidad no depende del número en el documento sino de la actitud con la que se transita cada jornada.

Amigos, salud y un futuro con proyectos

El bienestar físico y el cariño de sus seres queridos constituyen los pilares fundamentales que sostienen su energía cotidiana en esta etapa dorada. La diva se define a sí misma como una persona sumamente amiguera que adora recibir visitas en su residencia particular para compartir gratos momentos. "Invito a mi casa los domingos a gente querida del ambiente", detalló al describir sus reuniones sociales más preciadas. Estas costumbres familiares reafirman su necesidad constante de mantenerse conectada con afectos sinceros que enriquecen su día a día.

Mirtha Legrand en las meriendas de los domingos con amigos.

Para cerrar una noche inolvidable repleta de confesiones íntimas, la diva de los almuerzos compartió su deseo más profundo de cara al porvenir. Agradeció el cariño incondicional del público y valoró el bienestar que le permite mantenerse activa en la profesión que ama. "Tengo salud, que es lo más importante", afirmó Mirtha Legrand con una ternura conmovedora que cautivó a la audiencia. Así, demostró que su energía cotidiana nace del agradecimiento y que su historia en la pantalla todavía guarda capítulos memorables por escribir.