Juli Poggio sorprendió con un rotundo cambio de look: "Nueva personalidad"

Juli Poggio volvió a llamar la atención de sus seguidores con una renovación de su imagen que no pasó inadvertida. La influencer dejó atrás una de las versiones más descontracturadas de su melena para apostar por un estilo más prolijo, con un cambio de color que modificó notablemente el resultado. Aunque conservó el largo XL que la caracteriza, los matices elegidos y la nueva terminación le dieron un aire diferente.

Juli Poggio se realizó un cambio de look

"Nueva personalidad", expresó al acompañar esta transformación, una frase que resumió el espíritu de su nueva apuesta estética. El cambio llega, además, en un momento de novedades en su carrera, ya que se encuentra presentando No me rompas el corazón, una serie vertical en la que comparte elenco con Benjamín Alfonso, Agustina Agazzani y Nazareno Casero.

El antes y después del cambio de look de Juli Poggio

Antes de este cambio de imagen, Juli Poggio lucía una melena XL con ondas más marcadas y descontracturadas. El cabello combinaba una base castaña con reflejos rubios y mechones más claros alrededor del rostro. Las raíces más oscuras y el contraste entre las distintas tonalidades aportaban luminosidad, mientras que el volumen y el movimiento reforzaban una estética juvenil y atrevida.

Ahora, la influencer eligió mantener el largo, pero modificar tanto el color como la terminación. Su nueva melena luce un castaño más uniforme, cálido y profundo, con delicadas iluminaciones en tonos caramelo y avellana que se integran de manera natural. También conservó los mechones frontales más claros, que enmarcan el rostro y aportan dimensión.

El nuevo proyecto de Juli Poggio en una serie vertical

El nuevo look de Juli Poggio coincide con el estreno de No me rompas el corazón, la nueva ficción de la que forma parte y que llegó a la plataforma Shorta el jueves 29 de octubre. La producción está diseñada para consumirse desde el celular y combina romance, humor y situaciones familiares complicadas. En esta historia, la actriz comparte protagonismo con Benjamín Alfonso, Agustina Agazzani y Nazareno Casero.

El nuevo proyecto de Juli Poggio en una serie vertical

La trama gira alrededor de un amor que aparece en el momento menos esperado: a dos semanas de una boda y bajo el mismo techo. La protagonista, además, está convencida de que las estadísticas pueden explicar incluso sus propios fracasos sentimentales. Así, mientras presenta este nuevo proyecto, Juli Poggio también estrena una imagen renovada, con una melena brunette que le aporta un aire más clásico y sofisticado.