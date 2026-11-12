Juli Puente llamó la atención de sus seguidores al compartir una serie de postales de una jornada muy especial que vivió junto a Facundo Miguelena, su marido y padre de su hija Serena. Las fotos estuvieron acompañadas por palabras cargadas de emoción y alegría.

El emotivo mensaje de Juli Puente para su pareja Facundo Miguelena tras su logro profesional

Juli Puente vivió una jornada muy especial junto a su familia. Su esposo, Facundo Miguelena, alcanzó uno de los logros más importantes de su carrera en la aviación: fue ascendido a Capitán. Orgullosa de este paso profesional, la influencer compartió en sus redes sociales algunas postales de la celebración y le dedicó un sentido mensaje en el que destacó los años de esfuerzo, estudio y perseverancia que hay detrás de este reconocimiento.

“Hoy fue un día único e irrepetible en tu vida y tu carrera: el ascenso a Capitán solo se vive una vez, pero en tu caso lleva en su esencia años de esfuerzo, de estudio, de insistir tocando puertas que no se abrían”, comenzó escribiendo Juli Puente en su publicación de Instagram.

Juli Puente celebró el paso más esperado de su esposo Facundo Miguelena en la aviación

En ese sentido, también hizo referencia a los sacrificios que implica su labor y al esfuerzo que realizan quienes acompañan a los pilotos. “Ser piloto de avión para muchos que solo ven la foto, se ve muy lindo y atractivo, pero hay detrás un sacrificio inmenso no solo de ellos sino de quienes los rodean también, de sus familias. Y yo sí que sé de eso”, expresó.

Juli Puente, que además comparte con Facundo Miguelena la crianza de su hija Serena, de apenas cuatro meses, también se refirió a los cambios que este nuevo paso podría traer en la dinámica familiar. “Aunque muchas veces se hace difícil extrañarte o no tenerte cerca (ahora más que antes), es ampliamente superior el privilegio de ver tu pasión infinita por volar”, aseguró.

Juli Puente celebró el paso más esperado de su esposo Facundo Miguelena en la aviación

Emocionada por el reconocimiento, Juli Puente destacó la responsabilidad que implica el nuevo cargo de su pareja y le dedicó unas palabras cargadas de admiración: “Hoy te convertiste en Capitán, comandante, y solo pienso en que afortunados los pasajeros que suban a un vuelo y tengan el lujo y la seguridad de seas vos quien los conecte con su próximo destino, haciendo que ese viaje sea inolvidable”.

Para cerrar, Juli Puente dejó en claro que tanto ella como su hija estarán siempre acompañándolo en cada etapa de su carrera. “Te amamos, vos volá alto y no te midas, soñá tan fuerte como quieras, porque nosotras siempre vamos a estar en la reja esperándote, aún aunque nos duela despedirte”, concluyó.

Juli Puente celebró el paso más esperado de su esposo Facundo Miguelena en la aviación

El look de Serena, la hija de Juli Puente, para acompañar a su papá Facundo Miguelena en un día especial

Entre las imágenes que Juli Puente compartió en su red social también se destacó la presencia de Serena, la pequeña de cuatro meses que tuvo junto a Facundo Miguelena. Para esta ocasión tan significativa para la familia, la beba lució un delicado vestido de lino en color marfil, con detalles de bordados en rosa que le aportaron un toque romántico.

El look de Serena, la hija de Juli Puente, para acompañar a su papá Facundo Miguelena en un día especial

Su outfit se completó con unos zapatos blancos con moño, una elección dulce y elegante para acompañar a su papá Facundo Miguelena en la celebración de su ascenso. Las postales publicadas por Juli Puente no tardaron en causar ternura y una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores. De esta manera, Juli Puente celebró el paso más esperado de su esposo Facundo Miguelena en la aviación y mostró el look de su hija para celebrar el ascenso a capitán de su esposo.