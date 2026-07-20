Quién es y a qué se dedica Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez que causó polémica en Qatar 2022

Julián Álvarez y Emilia Ferrero son de las parejas más consagradas de la selección argentina, con una casa en España y un hijo en común. Su amor fue creciendo con el paso de los años y su compañía frente a las diferentes salidas profesionales los llevaron a volverse importantes dentro de sus ámbitos laborales. Sin embargo, antes de ser una figura pública y pareja de uno de los mejores jugadores de la Argentina, Emilia era una joven estudiante fanática del deporte y la gimnasia. Con el paso del tiempo, fue mutando hacia un lado más fashionista hasta encontrar el perfil actual que fusiona varios de sus intereses.

Julián Álvarez, Emilia Ferrero y su hijo

¿Quién es y a qué se dedica Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez?

Antes de que su perfil público creciera y se volviera una de las mujeres de la selección argentina, María Emilia Ferrero fue una joven cordobesa nacida el 12 de junio de 2000 en Calchín, el mismo pueblo natal del futbolista, que construyó una identidad profesional propia sumamente ligada al bienestar y a los deportes. Completó su formación universitaria en Argentina y se recibió de profesora de Educación Física, coronando su profunda pasión por las disciplinas deportivas que la llevó también a desempeñarse durante varios años como jugadora de hockey sobre césped en el Club Atlético Barrio Parque de su provincia natal.

La historia de amor entre ella y Julián Álvarez se remonta a la infancia, cuando se conocieron a los nueve años. Tras compartir vivencias de adolescentes y atravesar algunas intermitencias, el noviazgo se consolidó definitivamente con el paso del tiempo y lo confirmó de manera pública en julio de 2022, justo cuando ella asistió a despedirlo en el aeropuerto antes de su transferencia al fútbol inglés. Un mes más tarde, en agosto de 2022, Emilia dejó su vida en Buenos Aires y se mudó a Europa para acompañarlo en su paso por el Manchester City, marcando así su nuevo comienzo público y profesional, que sigue manteniendo, incluso tras el trasladarse a Madrid debido al fichaje del atacante por el Atlético de Madrid, ciudad donde actualmente residen.

Julián Álvarez, Emilia Ferrero

El inicio de 2026 marcó el hito más importante de sus vidas con el nacimiento de su hijo, Amadeo Álvarez, quien llegó al mundo el 2 de enero de 2026 en la capital española. El anuncio oficial enterneció a millones de seguidores mediante una tierna postal en redes sociales donde los dedos del bebé emulaban el famoso festejo de gol de "la Araña". En su presente como mamá, Emilia transita esta enriquecedora etapa con absoluta dedicación y naturalidad, compartiendo los primeros meses de crianza del pequeño en redes sociales, llevándolo a los estadios europeos a alentar a su padre y retratando con profunda emoción el "antes y después" que la maternidad trajo a su vida.

Más allá de ser públicamente reconocida como la compañera de vida del delantero de la Selección Argentina, marcó un fuerte perfil de más de 800 mil seguidores, solo en Instagram. De esta manera, y sin dejar de lado su fascinación por el deporte, consolidó una faceta como creadora de contenido e influencer de moda y estilo de vida premium, formando parte del staff de agencias de representación como Multitalent Oficial , y protagonizando destacadas sesiones de fotos y colaboraciones comerciales con firmas internacionales de indumentaria deportiva destinadas al yoga o pilates.

Emilia Ferrero es una profesora de educación física, referente del athleisure, tendencia que eleva la ropa de entrenamiento a la categoría de moda urbana, y una mamá todo terreno que mantiene su bajo perfil y se aleja de las polémicas, tras el momento vivido en Qatar 2022.

Julián Álvarez, Emilia Ferrero

Emilia Ferrero y la polémica de Qatar en 2022

Durante el mundial de Qatar 2022, donde la selección argentina se consagró campeona del mundo, Emilia Ferrero se colocó en la escena mediática, al presentarse públicamente como la novia de Julián Álvarez y protagonizar una intensa escena donde le llovió fuertes críticas. El episodio ocurrió en Calchín, ya finalizado el Mundial, cuando un grupo de niños se acercó al futbolista para pedirle autógrafos y fotografías. En las imágenes se observó a la joven intervenir de forma tajante para organizar el encuentro, limitando el tiempo de los fanáticos debido a la exigente agenda del delantero.

El clip pasó por redes sociales, y se viralizó generando un fuerte rechazo por parte de los usuarios. Muchos consideraron su reacción como arrogante y antipática, desatando una oleada de comentarios negativos a la novia que se integraba hace poco entre las mujeres de la selección. Las críticas afectaron notablemente la exposición pública de la pareja en un momento de máxima celebración deportiva nacional, pero, ante la repercusión negativa, la profesora de educación física decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram para aclarar lo sucedido.

En aquel momento, explicó que su intención nunca fue maltratar a los menores, sino optimizar el escaso tiempo que tenían antes de asistir a una cena familiar de despedida. Detalló que solo buscaba que todos pudieran llevarse un recuerdo ordenado de su novio, disculpándose con quienes se sintieron ofendidos por las formas utilizadas. A pesar del incómodo momento vivido durante la cita mundialista, la relación amorosa resistió la presión mediática y continuó consolidándose con el paso de los años en Europa.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Qatar 2022

Emilia Ferrero es una de las mujeres de la selección argentina, que logró equilibrar su vida entre el perfil público y sus proyectos individuales. Como profesora de Educación Física y exjugadora de hockey , mantiene un fuerte vínculo con el bienestar físico, y lo demuestra al ser una referente del athleisure, influencer de moda y creadora de contenido. A pesar de haber quedado en el centro de la escena mediática por la polémica en Qatar 2022, la joven cordobesa demostró resiliencia, priorizando el bienestar de su familia y afianzando su historia de amor junto a Julián Álvarez.

A.E