Julián Weich es uno de los conductores de la televisión argentina más importantes. Diversas generaciones se criaron con sus producciones y no dudan en seguirlo en sus nuevos proyectos. Sin embargo, en todo momento, él cuenta que sufrió en varios momentos de su vida que lo llevaron a replantearse su rol en la sociedad y como celebridad. En los últimos días, se sinceró con sus seguidores y contó que, en medio de la angustia que cargaba, pensó en suicidarse.

Julián Weich contó que pensó en suicidarse y reveló quien lo "salvó"

Las celebridades no dudan en hablar de salud mental, sobre todo de cómo sufren en el ámbito publico en el que trabajan todos los días. Entre la televisión, los medios de comunicación y las constantes opiniones de los usuarios que los siguen, los famosos lidian con sus propios pensamientos mientras mantienen sus trabajos adelante. Julián Weich no duda en contar todo lo que siente en entrevistas, y sincerarse frente a las decisiones que tomó para volverse uno de los conductores más importantes de los últimos años.

Sin embargo, en una entrevista compartida por Naty Batista, el humorista reveló que tuvo pensamientos suicidas durante mucho tiempo. "Me hago registros akáshicos, y me dice la señora: 'Julián, ¿usted piensa mucho en suicidarse?'. Le digo: 'Todo el tiempo'", expresó sin dudarlo. De esta manera, explicó: "Mi grado de angustia era tan grande, porque cuando era chiquito tenía una percepción muy grande. Veía lo que no tenía que ver, sentía lo que no me decían. Tuve muchas sensaciones de querer morirme, nunca hice nada".

La señora que le salvó la vida a Julián Weich

El conductor reveló sus sentimientos frente a la cámara, pero también le agradeció a esa señora que hizo los registros, ya que fue ella la que "lo salvó" de la decisión. "Me dijo que no lo hiciera. 'Porque ya lo hiciste en todas tus vidas pasadas, que yo creo, y no sirvió. Hiciste sufrir a mucha gente'. Para mí eso fue mágico", expuso. Tras esa sesión, él aseguró no volver a pensarlo, ya que había entendido que la angustia la cargaba de antes, y que debía cortar con esa línea que lo perseguía espiritualmente.

"Cuando lo resolví, a través de los registros akáshicos, que no era algo mío lo que me pasaba sino que lo vengo arrastrando de vidas anteriores, dejó de ser un problema. Lo entendí, heredé algo que no me corresponde", cerró el conductor. Julián Weich es de las celebridades de la televisión argentina más observadas de los últimos años, y más seguidas por los fanáticos de la farándula. Es por eso que usa su voz en entrevistas y sus programas para revelar sus problemas y contar cómo logró salir adelante.

