Los mejores looks de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, en Madrid

Con apenas tres meses de vida, Faustino Simeone demostró que el estilo se hereda. El hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone se convirtió en el protagonista más tierno de las redes durante sus vacaciones familiares en Madrid, donde la pareja viajó para reencontrarse con parte del clan Simeone y disfrutar de unos días de descanso.

Los mejores looks de Faustino Simeone en Madrid

El viaje de Eva Bargiela y Gianluca Simeone tuvo un motivo especial: volver a compartir tiempo con Diego "El Cholo" Simeone, Carla Pereyra y sus hijas Francesca y Valentina, tías orgullosas del pequeño Faustino. En ese sentido, la modelo compartió las postales cotidianas del paseo europeo, donde además de paisajes clásicos y momentos familiares, los looks del bebé no pasaron desapercibidos.

Faustino Simeone con Eva Bargiela y sus tías, Francesca y Valentina

Uno de los outfits más tiernos fue el enterito de corderito en tono beige, ideal para el invierno madrileño. Abrigado, cómodo y con una impronta nórdica, el look se completó con gorrito tejido en color camel y botitas al tono, logrando una estética cozy y minimalista, perfecta para paseos urbanos.

En otra de las postales de su carrusel en Instagram, el bebé lució un sweater rayado en verde oliva y crudo, de tejido grueso y corte clásico, acompañado por pantalón neutro y gorro blanco. Un look relajado pero sofisticado, que remite al estilo europeo infantil, donde priman las fibras naturales y los colores suaves.

Faustino Simeone

Pero las combinaciones no se quedaron ahí. En una nueva imagen, Faustino se mostró con un adorable saco de lana en tonos beige, con detalles en azul marino, que evocaba un aire muy chic. La prenda, que resaltaba su carita risueña y su tierna postura, fue combinada con un práctico pantalón oscuro, y el toque final lo dio un portachupete de madera, que se sumó a su look y lo llenó de encanto.

Faustino Simeone y Eva Bargiela

Para la noche, Faustino optó por un conjunto igual de tierno: un enterizo de león en tonos cálidos, con capucha y orejitas, que rápidamente se ganó los corazones de quienes vieron la foto. Con una sonrisa tímida y su pequeño peluche a juego, el bebé deslumbró con un estilo de lo más creativo, ideal para un momento de juegos y risas familiares en casa.

El adorable look de Faustino Simeone

Los tiernos outfits de Faustino Simeone que serán tendencia este invierno 2026

Eva Bargiela, siempre atenta a los detalles, eligió prendas atemporales y paletas neutras para su hijo, apostando por un guardarropa versátil y elegante, ideal para viajar. Sin estridencias ni logos excesivos, los looks de Faustino reflejan una tendencia clara: menos es más, incluso en la moda baby.

Faustino Simeone en Madrid

Entre paseos por la ciudad, reencuentros familiares y momentos de calma, Faustino se robó todas las miradas. Sin buscarlo, el pequeño ya marca tendencia y confirma que el estilo no entiende de edades. En Madrid, rodeado de afectos y abrigado con mucho amor, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone vivió sus primeras vacaciones europeas y lo hizo con mucho glamour.