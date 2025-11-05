Julián Weich reveló la verdad sobre su pelea con Adrián Suar y por qué no regresó a “Un sol para los chicos”

Durante años, Julián Weich fue una de las caras más reconocidas en la solidaridad televisiva. Su presencia en Un Sol para los Chicos, el histórico evento de UNICEF junto a El Trece, era un clásico que el público esperaba cada año. Sin embargo, desde hace tiempo quedó fuera del rol protagónico en la conducción y su participación se limita a una aparición breve. La razón detrás de esa distancia generó versiones, rumores y supuestas peleas, especialmente con Adrián Suar.

Julián Weich fue invitado al ciclo Ángel Responde en Bondi, donde Ángel de Brito no evitó la pregunta clave. Fiel a su estilo directo, el conductor le consultó por qué no lo habían convocado más y si existió un conflicto con el director de programación de El Trece.

La verdad detrás de la salida de Julián Weich

Ángel De Brito comenzó la conversación preguntando: “¿Por qué no te llaman más para Un Sol para los Chicos, para conducirlos?”. Sin pensarlo mucho, Julián Weich respondió con ironía: “Porque me habrán sacado”, comenó. Luego aclaró la situación: “Yo no me peleé con nadie, pero cuando yo me fui de Canal 13 se enojaron”. Según contó, antes de tomar la decisión se reunió con Pagliaro: “Lo fui a ver antes que a nadie. Al tocar timbre, dije, me voy. ¿Por qué? Porque no me dan trabajo”.

El conductor explicó que no tenía proyectos asignados: “Llegó un momento de octubre, noviembre, que el año que viene… y no me dan laburo. Y yo tenía que laburar. Y me fui a Telefe. Ahí fue que empecé con Trato Hecho”, aclaró Julián Weich. Ese cambio marcó un antes y un después en su carrera.

Qué pasó realmente entre Julián Weich y Adrián Suar

Durante mucho tiempo se instaló la versión de una supuesta pelea directa con Adrián Suar, comentó Ángel de Brito. Julián Weich fue categórico al desmentirlo: “No, ni con el equipo” sentenció. Sobre su participación actual en el evento solidario, detalló: “Voy a hacer mi parte, que dura 20 minutos, presento un proyecto, pero después me voy a mi casa”.

Fue entonces que Julián Weich cerró la entrevista reflexionando: “Ahí es cuando te das cuenta que tu ego está bien laburado. El primer año dije, ay… y después ya está”. Del mismo modo, dejó en claro que en el lugar que se encuentra, se siente realizado, asegurando que la compañía no tiene intenciones de dejarlo ir.