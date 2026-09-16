Julián Weich reveló de qué vive Momo, su hijo hippie: "Hasta donde yo sé, no le paso un mango"

Jerónimo “Momo” Weich es uno de los hijos de Julián Weich que más llama la atención del público por el particular estilo de vida que eligió llevar. Radicado en Córdoba desde hace un par de años, el joven de 31 años decidió dejar atrás el ritmo frenético de Buenos Aires para instalarse en esa provincia y emprender un profundo cambio de vida. Desde entonces, comenzó a formar parte de distintas brigadas y grupos dedicados a realizar trabajos vinculados con la naturaleza e incluso construyó con sus propias manos su propia casa de barro. Pero, detrás de esta singular elección, hay un interrogante que despierta cada vez más curiosidad: ¿de qué vive?

Julián Weich se sinceró sobre el presente de su hijo Momo y reveló de qué vive

Momo Weich, el hijo de Julián Weich conocido por su particular estilo de vida, fue invitado al programa que conduce su padre, Qué mañana (Canal 9), donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal. Durante la charla, ambos bromearon sobre el apodo con el que se lo conoce y, en medio de ese distendido ida y vuelta, el joven terminó revelando de qué vive.

Momo Weich, el hijo hippie de Julián Weich

Para comenzar la charla, el presentador presentó a su hijo "hippie" y contó con orgullo que es un activista por el medio ambiente. Ante la consulta sobre cómo se gana la vida y la broma de por medio de su papá quien lanzó: "Hasta donde yo sé, no le paso un mango", explicó que su trabajo está relacionado con la restauración del medio ambiente. “Me dedico a restaurar ecosistemas a través de la construcción, a través de la jardinería, a través de la poda”, detalló. Asimismo, aclaró que su vínculo con la sustentabilidad no se limita a determinadas prácticas específicas, sino que forma parte de su actividad laboral.

En ese sentido, el joven hizo una distinción entre llevar una vida que no contamine el planeta y trabajar activamente para recuperar espacios naturales. “No solo es sustentable, sino es regenerar, porque hoy en día creo que no alcanza con decir: soy sustentable, no contamino, nada”, sostuvo. Acto seguido, su padre agregó: “Porque hay mucho que dicen pero no hacen nada”.

Además de sus tareas vinculadas con la restauración ambiental, contó que integra una brigada forestal que interviene en situaciones relacionadas con incendios y también realiza trabajos de prevención. “Soy parte de una brigada forestal que vamos a ayudar en los incendios forestales”, explicó. En ese marco, recordó que estuvo colaborando en un incendio ocurrido en la Patagonia y contó que la agrupación también lleva adelante acciones destinadas a preservar los ecosistemas nativos. “Hacemos muchos trabajos de prevención también, de erradicación de especies exóticas, especies que están fuera del ecosistema, que han sido traídas por el humano”, señaló.

Momo Weich | Instagram

Así es el trabajo sustentable y del cuidado del medio ambiente de Momo Weich. el hijo hippie de Julián

Según explicó Momo Weich, el trabajo consiste en intervenir determinados espacios para favorecer la conservación de la vegetación autóctona. “Nosotros vamos, intervenimos, podamos y colaboramos en lo que podemos”, resumió. Uno de los ejemplos que mencionó fue el de los pinos, una especie que, según explicó, puede generar inconvenientes cuando se encuentra fuera de su ambiente natural. “El pino, por ejemplo, que está lindo... por ejemplo, el pino, que es lo peor que hay”, afirmó durante la charla.

Al explicar los motivos de su postura, el brigadista señaló que estas especies pueden consumir una mayor cantidad de agua que algunos árboles nativos y que, además, presentan características que pueden aumentar el riesgo de propagación del fuego. “Consumen mucha más agua de lo que consume un árbol nativo. Son árboles que no están adaptados a la zona y a todo lo que rodean y son resina pura”, sostuvo. “Se prende fuego más rápido que cualquier otro. Traen mucha más problemática”, concluyó al referirse al impacto que pueden tener determinadas especies exóticas en los ecosistemas donde fueron introducidas.

Así, ante la pregunta que disparó la charla sobre de qué vive, Momo Weich, el hijo hippie de Julián Weich, dejó en claro que su actividad laboral está estrechamente ligada a su compromiso con el ambiente. Entre trabajos de construcción, jardinería y poda, y su participación en una brigada forestal, el joven de 31 años encontró en la restauración y el cuidado de los ecosistemas una forma de desarrollar su profesión y, al mismo tiempo, llevar adelante el estilo de vida sustentable que defiende.