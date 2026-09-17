La emoción de Julián Weich al despedir a Momo, su “hijo hippie” luego de su visita para su casamiento secreto

Julián Weich se volvió el protagonista de noticias en los medios de comunicación, durante los últimos días, debido a un acontecimiento completamente inesperado. El conductor sorprendió a todo su entorno al celebrar un casamiento secreto con su pareja mexicana, Jennifer, organizando una reunión que los invitados creían que era un simple festejo de cumpleaños. En este contexto, la emotiva aparición de su hijo Momo llenó de vida a Weich, quien estuvo rodeado de sus personas más importantes en un día especial.

El joven, conocido afectuosamente como el hijo hippie por su estilo de vida desapegado y sustentable, viajó especialmente para acompañar a su padre en este importante paso familiar. Sin embargo, luego de intensas jornadas de celebración compartidas bajo el calor del hogar, el ciclo llegó a su fin y el animador tuvo que despedirlo para que ambos puedan retomar sus respectivas rutinas diarias.

Julián Weich y su hijo Momo

La despedida de Julián Weich a su hijo Momo, tras la boda secreta

Los últimos días de Jerónimo "Momo" Weich en Buenos Aires estuvieron impregnados de una intensa mezcla de emociones, sorpresas y momentos compartidos en familia que quedarán guardados en el recuerdo de todos. El joven viajó desde Córdoba acompañado por su pareja con un propósito inicialmente muy distinto, ya que había sido convocado para asistir a un festejo que creía que era un simple almuerzo de cumpleaños. Sin embargo, la reunión familiar dio un vuelco absoluto al revelarse que en realidad se trataba del casamiento secreto de su papá con Jennifer, transformando el evento en una celebración doblemente emotiva.

Aprovechando su estadía en la gran ciudad, Momo causó furor al presentarse en la televisión junto a Julián Weich, en su programa matutino, donde protagonizaron un divertido y cómplice mano a mano que divirtió a toda la audiencia. Desde cómo es su vida en Córdoba, los trabajos que realiza y hasta bromas entre ellos, el día de cocina se volvió un reencuentro familiar único, que hizo que su popularidad creciera aún más.

Tras estas jornadas de reencuentro y exposición mediática, llegó el inevitable momento de regresar a la tranquilidad de su vida sustentable. Julián acompañó y despidió con profundo afecto a su hijo en el aeropuerto de Ezeiza para su retorno al suelo cordobés. El conductor compartió el video de cuando los saludaba, dedicándole una sentida y descontracturada frase que resume perfectamente el espíritu libre de su heredero: "Ahí se va el hijo hippie. Vuelve a Córdoba, a luchar contra el cratadeus, contra los pinos... ¡Chau Momis!". Su hijo se rio ante las burlas de su papá, y lo saludó con cariño.

Así fue el casamiento secreto de Julián Weich

Durante los últimos días, los medios de comunicación fueron sorprendidos y emocionados por Julián Weich. Lejos de lo que muchos esperaban, el conductor tuvo un casamiento secreto con su pareja, Jennifer De La Rosa, tras siete años de relación. El mismo se organizó con una estrategia ingeniosa. Convocaron a su círculo íntimo a un restaurante en Palermo Soho bajo la falsa premisa de un cumpleaños, por lo que los invitados acudieron vestidos de forma informal. La sorpresa ocurrió cuando una jueza de paz apareció para casarlos en vivo, sorprendiendo a todos.

La boda se filtró ya que el emprendedor Asato San, amigo de la pareja, compartió una foto del brindis y relató: “Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde (¡cuándo no!) y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo". De esta manera, detalló emocionado "No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura”. Entre los exclusivos asistentes se encontraban los familiares más cercanos de la pareja, y sus amigos más íntimos, dejando fuera de la lista a los compañeros de trabajo del conductor para resguardar la privacidad del evento.

El casamiento secreto de Julián Weich

De esta manera, la inmensa emoción de Julián Weich al despedir a Momo corona una semana inolvidable y mágica para la familia. Tras haber compartido la complicidad de su casamiento secreto y la calidez del reencuentro, padre e hijo regresan fortalecidos a sus rutinas, con el recuerdo imborrable de un amor que desafía cualquier distancia.

A.E