Juliana Awada es una de las mujeres fashionistas más importantes de los últimos años. En cada uno de los eventos que participa, o viajes que realiza, llama la atención de los seguidores con increíbles looks que siguen las tendencias, las imponen o marcan la elegancia de las prendas. En las últimas semanas, disfrutó del otoño parisino, y se sumergió en la moda europea, con la Fashion Week 2025. Es así como marcó una de las chaquetas ideales para las noches frescas del verano argentino, y que enamoró a los expertos.

Juliana Awada y la chaqueta perfecta

Juliana Awada lució la chaqueta perfecta para las noches frescas de la playa y marcó el estilo de moda de Europa

Juliana Awada disfrutó de la moda europea, junto a su hija Valentina Barbier, gracias a su participación en la Fashion Week 2025. Entre pasarelas reconocidas y junto a importantes celebridades, la ex Primera Dama descubrió nuevas tendencias en la moda, y las marcó para las próximas temporadas de la argentina. Sin embargo, hubo un abrigo que la enamoró y que se volvió ideal para las noches frescas en la playa del verano que se acerca.

Juliana Awada y la chaqueta perfecta

Durante sus viajes por el mundo, Awada ya había mostrado su amor por la gamuza, una textura original pero fresca para utilizar en diferentes prendas. Desde carteras grandes y cómodas hasta tapados que pasan la rodilla, la ex Primera Dama lució el color mocha mousse en cada uno de sus looks. Sin embargo, esta vez, optó por una tendencia que siguieron las famosas internacionales durante un tiempo, y que ella decidió llevar a la Argentina, para el verano en la playa.

Juliana Awada y la chaqueta perfecta

En un posteo de Instagram, donde muestra un paseo en el otoño de París, Juliana lució un pantalón holgado total white, de su marca personal. Para mayor comodidad, lo acompañó de unas zapatillas cancheras marrones, y un sweater de esa misma tonalidad, pero más claro. Para cerrar, optó por la chaqueta perfecta de gamuza, de corte sastrero, del color tendencia, que iba en composé con una mega cartera de la misma textura, y que seguía con su color de cabello natural.

Juliana Awada y la chaqueta perfecta

Este tipo de chaquetas fueron muy utilizadas por mujeres como Dakota Johnson y Alexa Chung, y de diferentes firmas de lujo como Miu Miu, Gucci y Ralph Laurent. La textura se presenta en diversas prendas, pero se volvió la ideal para los abrigos de día durante el otoño, y de noche durante el verano fresco de la playa.

En este caso, Juliana Awada lo lució en Europa, marcando lo que está de moda en el viejo continente, pero lo trajo a la industria fashionista argentina, para la nueva temporada que se acerca. Sus seguidores y los expertos no tardaron en destacar el look como un ideal para la noche fresca, y volvieron a poner a la ex Primera Dama como una de las influencias más importantes del país. Entre tendencias y su amor por la elegancia, sigue demostrando sus conocimientos en diferentes prendas que luce.

A.E