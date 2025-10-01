Juliana Awada y su hija Valentina Barbier se destacaron con looks sofisticados con aires boho chic en el Fashion Week de París

Juliana Awada suele compartir mucho tiempo con su hija Valentina Barbier, pese a que la joven viva en Suiza ya que cursa la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Zúrich. Europa siempre es el punto de reencuentro para ellas y esta vez no fue la excepción. A través de su red social, la ex primera dama mostró que, debido a la pasión por la moda que comparte con su primogénita, asistieron al Fashion Week de París y dejó ver los looks que eligieron.

Juliana Awada y su hija Valentina Barbier deslumbraron en la Fashion Week de París

Juliana Awada y su hija, Valentina Barbier, se convirtieron en protagonistas indiscutidas de la Fashion Week de París. Debido a su complicidad y gusto por las tendencias, la empresaria textil y la joven asistieron al exclusivo desfile de la firma Dior con estilismos sofisticados y súper chic, que reflejaron su personalidad y estilo.

A través de sus historias de Instagram, Juliana Awada compartió algunas postales de su paso por el icónico evento de moda acompañada de su primogénita, fruto de su relación pasada con Bruno Barbier, y en ellas también mostró su vestimenta compuesta por un blazer blanco estructurado que combinó con una blusa de encaje en color crudo, la cual aportó un aire romántico y fresco al outfit, y un pantalón de jean azul recto.

Como calzado, escogió unos stilettos blancos con tachas que le dieron ese guiño sofisticado y súper trendy. Sin dudas, su atuendo reflejó su estética elegante y clásica que suele llevar con frecuencia. Como accesorio, Juliana Awada sumó una cartera negra de cuero con correa dorada y unas gafas de sol con estructura cuadrada. Si bien ingresó al lugar con el cabello suelto y con ondas rotas, el calor se hizo sentir y recogió su melena para mayor comodidad y frescura.

Juliana Awada y su hija Valentina Barbier

Valentina Barbier, por su parte, deslumbró con un look refinado con aires boho chic y romántico. La joven optó por un vestido largo en tono marfil con cuello cerrado y mangas largas, de caída fluida y textura liviana, que le dio cierta transparencia, un detalle muy en tendencia este 2025. Para acompañar su estilismo, agregó un cinturón marrón, que la ayudó a marcar la silueta y elevó su prenda, y un abrigo largo de gamuza en color marrón.

En los pies, Valentina Barbier llevó botas altas al tono y un bolso de Dior de cuero y tonalidad camel. Al igual que su madre, se protegió del sol con anteojos oscuros y complementó su propuesta con un maquillaje natural, y un pelo suelto con ondas. Así, logró armar un look delicado y femenino, ideal para disfrutar del desfile de la reconocida marca que se dio en la Fashion Week de París.

Juliana Awada y su hija Valentina Barbier

Juliana Awada y Valentina Barbier no solo dejaron en claro su cercanía a las grandes casas de moda internacional, sino que también confirmaron su capacidad para marcar tendencia. Con estilos distintos, ambas demuestran que hay un punto en común en sus looks: las dos apuestan a las últimas novedades en la industria textil y no dudan en adaptarlas a sus respectivos estilos. Tanto es así que se llevaron todas las miradas y lograron destacar entre los asistentes.

De esta manera, Juliana Awada y su hija Valentina Barbier se destacaron con looks sofisticados con aires boho chic en el Fashion Week de París y demostraron, una vez más, que su buena relación las hace compartir todo tipo de ocasiones, desde eventos llenos de glamour hasta un viaje tranquilo en familia.