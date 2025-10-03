De día y de noche, Juliana Awada brilló con sus 3 looks para el París Fashion Week: tendencias y glamour

Juliana Awada brilló con tres looks que marcaron su presencia en el París Fashion Week. Con una selección cuidada de prendas, accesorios y diseños argentinos, logró destacar en el evento sin perder su estilo característico. Las combinaciones elegidas reflejaron una estética personal que se mantiene vigente en cada aparición.

Juliana Awada se robó todas las miradas con tres looks distintos para el París Fashion Week

Juliana Awada fue una de las figuras más destacadas del París Fashion Week, luciendo tres conjuntos que combinaron tendencias actuales y detalles clásicos. Su paso por la capital francesa dejó una serie de apariciones que reflejan una mirada personal sobre la moda. Cada elección mostró una búsqueda de equilibrio entre comodidad y elegancia.

Juliana Awada

Acompañada por su hija Valentina Barbier, la empresaria textil consolidó su presencia en el destacado evento, asistiendo a distintas actividades vinculadas a la firma Dior. Uno de los looks más comentados fue el que eligió para una jornada diurna en la capital francesa, donde llevó una blusa en tono verde oscuro, confeccionada en tejido liviano y con cuello alto fruncido. Sobre los hombros, sumó una campera estilo militar en verde oliva claro y un pantalón de jean recto con zapatillas deportivas en beige.

Para la gala nocturna organizada por Dior, Juliana Awada apostó por un diseño argentino que combinó glamour y minimalismo. El vestido de tul italiano traslúcido, firmado por el diseñador Saiach, se destacó por su silueta fluida y su color neutro, en sintonía con las tendencias actuales. El corte recto y el escote cerrado reforzaron la estética sobria, mientras que los detalles en la confección aportaron textura y movimiento.

Juliana Awada

En otra de las apariciones, la ex primera dama eligió un conjunto monocromático en tonos blanco, compuesto por pantalón de jean recto, blusa de seda con transparencias y tapado largo. La elección de colores neutros volvió a poner en evidencia su preferencia por los diseños atemporales y versátiles. Los accesorios, en esta ocasión, fueron discretos: un clutch pequeño y aros dorados de diseño simple. El resultado fue un look equilibrado, ideal para una jornada de presentaciones.

Por su parte, la presencia de Juliana Awada en el París Fashion Week no pasó inadvertida. Su participación en los eventos de Dior, junto a figuras del mundo de la moda y la cultura, reafirmó su vínculo con el universo de la moda. Los tres conjuntos que lució durante la semana reflejaron una mirada personal sobre las tendencias actuales, con foco en la elegancia relajada, los materiales clásicos y los detalles cuidados.

Juliana Awada

Desde el outfit urbano con zapatillas y bolso de lujo hasta el vestido de gala con sello argentino, cada elección pareció pensada para transmitir una imagen clara y definida. La combinación de piezas internacionales con diseño nacional también sumó valor simbólico, en un contexto donde la moda argentina pise con fuerza en pasarelas internacionales.

Juliana Awada y Valentina Barbier

Juliana Awada cerró su participación en el París Fashion Week con tres looks que reflejaron tendencias y glamour en distintos momentos del evento. Las elecciones de la empresaria entre el diseño, los materiales y los accesorios mostraron una propuesta versátil, reafirmando su lugar como referente de la moda.

VDV