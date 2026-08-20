Juliana Awada, Mariana Fabbiani y Emilia Attias coinciden: los jeans oscuros son los nuevos favoritos del invierno

Juliana Awada, Mariana Fabbiani y Emilia Attias llevan el pantalón de jean pero en versión oscura, que es perfecta para armar looks abrigados y sofisticados. Las tres coincidieron en lucir esta prenda que se adapta a diferentes estilos y siluetas.

La prenda infaltable de Juliana Awada, Mariana Fabbiani y Emilia Attias para sus looks invernales

El denim vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada. En sus looks recientes, Juliana Awada, Mariana Fabbiani y Emilia Attias coinciden en una misma elección fashionista: los jeans oscuros son los nuevos favoritos del invierno. Negro, azul profundo y gris grafito aparecen como alternativas al clásico denim celeste y se adaptan a diferentes estilos, desde los looks minimalistas hasta las propuestas más arriesgadas.

Juliana Awada demostró que los jeans oscuros pueden convertirse en la base de un look elegante y cotidiano. En una de sus propuestas, eligió un jean flare negro y lo combinó con un suéter y borcegos al tono. El resultado fue un outfit total black, minimalista y casual, ideal para una salida al teatro con amigas.

Juliana Awada

En otro de sus looks, la empresaria textil apostó por un jean azul oscuro con pequeñas iluminaciones, que combinó con un trench marrón y un suéter de inspiración artesanal. En esta oportunidad, el contraste entre el denim profundo y los tonos tierra aportó calidez a una propuesta invernal, sofisticada y relajada.

Juliana Awada

Mariana Fabbiani también escogió un denim en tonalidades profundas, aunque llevó la tendencia hacia una versión más moderna. La conductora lució un jean gris oscuro de estilo wide leg, acompañado por un top negro y botas de cuero con punta triangular y tachas.

Mariana Fabbiani

La combinación de Mariana Fabbiani mostró otra de las claves de esta tendencia: los jeans oscuros pueden funcionar tanto para looks urbanos como para propuestas más refinadas, especialmente cuando se los combina con calzado y accesorios con personalidad.

Mariana Fabbiani

Por su parte, Emilia Attias fue quien se animó a reinterpretar el clásico denim oscuro desde una estética mucho más dosmilera. La actriz apostó por un modelo amplio, cargo y de tiro bajo, con efecto gastado y botones dorados que le aportaron carácter.

Emilia Attias

La artista lo combinó con un suéter crop top, un buzo gris con la capucha hacia afuera, gorra y anteojos de estética futurista. El resultado fue una propuesta jugada, urbana y actual que demuestra que el denim oscuro también puede alejarse de los códigos clásicos y convertirse en el protagonista de un look de alto impacto.

Emilia Attias

El denim oscuro se impone como la tendencia del invierno

Durante este invierno, los jeans oscuros se presentan como una de las alternativas más elegantes y versátiles del guardarropa. Frente al predominio de los lavados claros de otras temporadas, el denim negro, azul profundo y gris aporta una estética más sobria, sofisticada y fácil de adaptar a diferentes ocasiones.

Una de las grandes ventajas de esta tendencia es su versatilidad: puede llevarse con prendas neutras para construir un look minimalista, con tonos tierra para una propuesta más cálida o con accesorios llamativos para conseguir un estilismo moderno y streetwear. Además, aparece en modelos muy diferentes, desde los clásicos flare y wide leg hasta los cargo, amplios y de tiro bajo.

Los looks de Juliana Awada, Mariana Fabbiani y Emilia Attias dejan en claro que no existe una única manera de llevarlo. El punto en común está en elegir un denim de tonalidad profunda como pieza central, capaz de adaptarse a distintas estéticas y convertirse en uno de los grandes básicos fashionistas de la temporada. De esta manera, las tres coinciden en que los jeans oscuros son los nuevos favoritos del invierno.