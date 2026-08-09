Juliana Awada abrió las puertas de su casa y mostró su rincón favorito, lleno de muebles rústicos

Juliana Awada mostró su mundo privado una vez más. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, la empresaria y ex primera dama argentina compartió una foto que revela uno de los espacios más cuidados y personales de su hogar: su rincón de lectura y relax. Esta imagen, capturada en un domingo soleado, no constituye una instantánea casual, sino una declaración de principios estéticos. La protagonista indiscutible es la calidez, lograda mediante una paleta de colores neutros y, sobre todo, la textura natural de los materiales. Cada elemento, desde la mesa principal hasta el bloque de madera que actúa como soporte auxiliar, busca crear un ambiente sereno.

Juliana Awada mostró un nuevo rincón de su casa.

El refugio de Juliana Awada: El abrazo de la madera y las formas orgánicas

El mueble principal que atrapa la atención es una imponente mesa de centro de madera maciza, rústica y con bordes irregulares, que contrasta con la precisión de la biblioteca negra del fondo. Representa una pieza con carácter, evocadora de la naturaleza, que aporta autenticidad a la habitación.

Juliana Awada elige una lámpara de mesa color naranja y piel de oveja.

Sobre ella, la madera continúa como protagonista: un bloque sólido sostiene una lámpara de mesa en un vibrante color naranja, un acento que rompe la monotonía y suma modernidad. La misma estética se replica en el sillón, una estructura de madera visible tipo Safari Chair con un asiento de cuero y una mullida manta de piel de oveja que invita al descanso. Esta combinación de maderas de diferentes tonalidades construye una armonía visual rica y compleja.

El universo cultural de Juliana Awada: Arte y libros con sello personal

El rincón de la empresaria trasciende los límites de la madera. Una gran parte de la pared exhibe una obra de arte abstracta y gestual, con trazos negros sobre un fondo donde emergen tonos amarillos y corales. Esta pieza monumental aporta dramatismo y color, equilibrando el peso visual de los muebles.

Juliana Awada y su desayuno de domingo.

A su lado, una inmensa biblioteca negra de piso a techo, repleta de volúmenes, expone la faceta más intelectual de Juliana. Los lomos de los libros, organizados por colores, generan un mosaico vibrante que añade profundidad y personalidad al espacio. Los estantes superiores contienen textos de arte, diseño y literatura, perfectamente integrados con pequeños objetos y floreros de vidrio que portan ramos de ranúnculos blancos.

Los momentos de Juliana Awada: El ritual del desayuno dominical

Finalmente, la escena se completa con los detalles dispuestos sobre la mesa de centro. Un desayuno sencillo pero cuidadosamente presentado refleja la filosofía de vida de la ex primera dama en torno al disfrute de los pequeños placeres. Sobre un individual de fibra natural circular y tonos cálidos, descansa un plato de cerámica artesanal con una tostada de palta en láminas. Una taza de vidrio de doble pared con café humeante, apoyada sobre un pequeño plato de madera, acompaña el menú junto con los cubiertos correspondientes. Este espacio, bañado por la luz matutina, sugiere un momento de pausa y conexión íntima. De este modo, cada rincón de la casa de Juliana Awada confirma su habilidad inconfundible para convertir el día a día en una auténtica experiencia de diseño y bienestar.