Juliana Awada, Julieta Cardinali y Juliana Gattas fueron al mismo colegio: origen inglés, doble escolaridad y trágico final

Juliana Awada, Julieta Cardinali y Juliana Gattas comparten algo en común: fueron al mismo colegio educativo. Aunque en distintos años, las tres pasaron por una escuela de origen inglés y doble escolaridad, que estuvo marcado por un trágico final.

El detalle poco conocido que une a Juliana Awada, Julieta Cardinali y Juliana Gattas

Un dato inesperado salió a la luz y tiene como protagonistas a Juliana Awada, Julieta Cardinali y Juliana Gattas. Las tres compartieron una etapa de su infancia y adolescencia en la misma institución educativa, un vínculo que hasta ahora no había sido tan conocido y que volvió a quedar en evidencia gracias a una reciente publicación de la ex primera dama.

Juliana Awada reveló este detalle en sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía junto a Julieta Cardinali después de verla en la obra de teatro No tiene un desgarrón. “Felicitaciones Juli, qué gran actriz sos. Me da mucha ternura pensarnos de chiquitas en el colegio. Te quiero”, escribió con cariño al recordar aquellos años compartidos.

Julieta Cardinali y Juliana Awada

La postal no solo dejó al descubierto la amistad y el afecto que mantienen desde hace tiempo, sino que también permitió recuperar un dato que Juliana Gattas había contado públicamente en una entrevista con Clarín en 2024: ella también había asistido al mismo colegio que Awada y Cardinali.

Al hablar de su adolescencia, la integrante de Miranda! recordó con sinceridad cómo vivía su paso por la escuela en aquel momento. “En los ‘90 era una adolescente súper rebelde”, contó, y explicó que le costaba adaptarse a la rutina de una institución con una jornada extensa.

Juliana Gattas

“Me rebelaba contra lo que me tocaba, que era ir a una escuela inglesa de Belgrano desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No era mala alumna, pero me daba por las pelotas tener que estar tan sumergida en algo con lo que no encontraba afinidad”, relató fiel a su estilo directo. Luego, Juliana Gattas reveló el nombre del colegio y algunos de sus compañeros de aquella época. “En el Chester, tuve compañeros como Armando Bo Jr. o Julieta Cardinali, que era paquita de Xuxa”.

Pagos adeudados y cierre drástico: la fuerte historia del colegio de Juliana Awada, Julieta Cardinali y Juliana Gattas

El Chester College, el colegio bilingüe de Belgrano al que asistieron Juliana Awada, Julieta Cardinali y Juliana Gattas, tuvo una historia marcada por una abrupta desaparición. La institución abrió sus puertas en 1978 y llegó a tener alrededor de 400 alumnos, muchos de los cuales se conocían desde el jardín de infantes y compartían allí toda su trayectoria escolar.

Ubicado en uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, la institución recibía alumnos desde los dos años y contaba con los niveles primario y secundario. Durante sus años de actividad se convirtió en un espacio elegido por numerosas familias de la zona y por distintas personalidades que, años después, alcanzarían reconocimiento en el mundo de la moda, la actuación y la música.

Sin embargo, el comienzo del ciclo lectivo de 2002 significó su inesperado final. En marzo de ese año, los padres que se acercaron al Chester College se enteraron de manera repentina de que el colegio había cerrado. De un día para el otro, los estudiantes se quedaron sin escuela y los docentes y empleados perdieron sus puestos de trabajo.

Así era por dentro el colegio Chester Collage (Crédito: @chestercollege)

La noticia sorprendió especialmente porque, hasta pocos días antes, las autoridades del Chester aseguraban que la escuela continuaría funcionando con normalidad. Incluso habían iniciado el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2002 y cobrado las matrículas correspondientes.

“Lamentablemente, el Chester College cierra debido a la situación económica. Hicimos todo lo posible para evitarlo”, reconoció entonces Luis María Alsogaray, uno de los directivos y propietarios del colegio junto con Vicky Walker. Según explicó en aquel momento, la decisión estuvo relacionada con la crisis económica que atravesaba el país, la morosidad en el pago de las cuotas y la disminución en la cantidad de alumnos. También aseguró que se devolvería el dinero de las matrículas abonadas y que buscarían llegar a un acuerdo con los docentes.

Aunque el cierre se concretó en 2002, los empleados del lugar aseguraban que las dificultades económicas venían de varios años atrás. Según denunciaron en distintas entrevistas, los problemas habían comenzado en julio de 1998, cuando buena parte del personal sufrió una reducción del 25% en sus salarios.

A partir de entonces, los trabajadores comenzaron a cobrar sus sueldos en cuotas y denunciaban atrasos en el pago de los aguinaldos. También señalaban que la institución no realizaba correctamente los aportes correspondientes a la AFIP y a la obra social, además de acumular una importante deuda en aportes jubilatorios.

Durante algunos años, los alumnos se siguieron reencontrando. (@ChesterCollege)

Juliana Awada, Julieta Cardinali y Juliana Gattas fueron al mismo colegio que era de origen inglés, tenía doble escolaridad y sorprendió con un trágico final. El cierre del Chester College no fue solo el final de una institución educativa con más de dos décadas de historia, sino también la interrupción abrupta de una comunidad formada durante años por alumnos, familias y docentes.