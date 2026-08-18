De Juliana Awada y Soledad Solaro a Boy Olmi: los famosos apuestan por las hamacas para renovar sus espacios favoritos

El diseño de interiores contemporáneo encuentra en la naturaleza y la comodidad sus mayores aliados, y las figuras del espectáculo argentino demuestran cómo aplicar esta fórmula en sus hogares. Figuras reconocidas como Juliana Awada, Soledad Solaro, Boy Olmi, entre otras eligen incorporar hamacas colgantes para dotar de personalidad, calidez y frescura a sus espacios favoritos. Esta tendencia decorativa trasciende el clásico uso exterior y conquista galerías, balcones y livings con propuestas que combinan la estética rústica con la funcionalidad moderna.

Juliana Awada y su hamaca de fibras naturales.

El estilo boho y artesanal en el refugio de Juliana Awada y Sarah Burlando

Las piezas tejidas a mano ganan un protagonismo absoluto en las galerías y los rincones al aire libre de las residencias más exclusivas del país. Juliana Awada exhibe en sus redes sociales una imponente hamaca colgante tejida con fibras naturales que aporta un aire sofisticado y relajado a su galería. Este tipo de mobiliario genera un espacio ideal para la lectura o el descanso, integrándose de manera orgánica con la vegetación circundante.

La hamaca nido de Sarah Burlando.

Por su parte, Barby Franco se suma a esta corriente estética con una hamaca nido para su hija Sarah Burlando, apostando por un diseño artesanal y sustentable. Las texturas orgánicas de estas piezas logran un balance perfecto dentro del estilo boho chic, convirtiendo cualquier rincón corriente en un escenario visualmente atractivo. Los materiales nobles y el trabajo manual revalorizan la decoración de exteriores, transformando las galerías en auténticos oasis urbanos.

Innovación en livings y balcones: la apuesta de Soledad Solaro y Boy Olmi

La versatilidad de estos asientos permite su desembarco en los espacios principales de la casa, desafiando los límites tradicionales de la arquitectura interior. Soledad Solaro sorprende en su living al combinar una moderna hamaca colgante con una alfombra de piel de oveja y una mesa ratona robusta de madera. Esta audaz combinación de texturas suaviza las líneas del ambiente y ofrece un sector distendido dentro del corazón de la vivienda.

Boy Olmi apuesta por hamacas paraguayas.

En paralelo, Boy Olmi traslada su filosofía de vida sustentable a la ambientación de su hogar mediante hamacas paraguayas rodeadas de abundante vegetación. La presencia constante de plantas y colores vivos potencia la sensación de bienestar y libertad en cada metro cuadrado de la propiedad. El actor reafirma así que el confort y el diseño pueden convivir en perfecta armonía mediante la elección de un solo objeto decorativo.

Claves para sumar la tendencia de las hamacas

Adoptar este recurso estético en la propia casa resulta accesible si se consideran algunos aspectos fundamentales vinculados a la distribución y la iluminación. Resulta indispensable seleccionar una ubicación que reciba luz natural abundante para realzar las texturas del tejido y los colores de los almohadones. Además, los expertos en decoración recomiendan acompañar las hamacas con mantas livianas y plantas de interior para consolidar un clima cálido.

Soledad Solaro sorprendió con una hamaca dentro del living

La elección de los puntos de soporte requiere una revisión técnica previa para garantizar la seguridad y la resistencia estructural del techo o de las vigas elegidas. Quienes no disponen de estructuras colgantes adecuadas pueden optar por modelos autoportantes que incluyen su propia base metálica o de madera sin perder estilo. De este modo, cualquier ambiente adquiere un aire renovado que invita al relax diario sin necesidad de realizar reformas complejas.

El universo de las celebridades demuestra una vez más que figuras como Juliana Awada, Soledad Solaro y Boy Olmi marcan el pulso de las tendencias en materia de decoración. Las hamacas dejaron de ser un simple elemento de exterior para convertirse en el símbolo definitivo del confort hogareño y el diseño consciente. Apostar por estas piezas transformadoras asegura un ambiente moderno, cálido y listo para disfrutar durante todo el año.