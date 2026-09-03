Las mejores fotos de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel al inicio de su matrimonio

Una de las actrices y cantantes más exitosas a nivel internacional es Tini Stoessel. La artista conquistó el mundo entero desde su protagónico en el fenómeno infantojuvenil Violetta, y sigue creciendo como una referente del pop. Sin embargo, desde un comienzo, se supo que el sostén más fuerte que la acompañaba era su entorno íntimo. Desde sus primeros pasos en la industria del entretenimiento, la joven estrella creció en fama acompañada de sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, quienes ejercieron un rol crucial tanto en la contención emocional como en la gestión de su carrera profesional.

Este nivel de exposición masiva y constante provocó inevitablemente que sus progenitores tomaran relevancia en el ámbito mediático. El público y la prensa local comenzaron a interesarse de forma genuina en las figuras que moldeaban los pasos de la artista, lo que permitió que de manera paulatina se supiera un poco más de su historia de amor. Una unión de varias décadas que nació mucho antes de los flashes y el éxito internacional de su hija.

Mariana Muzlera, Alejandro Stoessel, Tini Stoessel

La historia de amor de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, los padres de Tini

La historia de amor entre Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel comenzó a escribirse mucho antes de que el apellido familiar recorriera los escenarios internacionales. Ambos cruzaron sus caminos por primera vez cuando ella tenía apenas 17 años. En ese momento, nació una profunda conexión que daría inicio a un extenso noviazgo. Sus comienzos estuvieron marcados por la complicidad, el crecimiento mutuo y el desarrollo de sus respectivas facetas individuales. Él daba sus primeros pasos firmes en el exigente mundo de la producción de contenidos en la televisión argentina, mientras ella lo acompañaba de cerca, manteniendo siempre un perfil extremadamente reservado y alejado del foco público.

Tras compartir varios años de noviazgo y consolidar su proyecto de vida juntos, la pareja decidió dar el paso definitivo hacia el matrimonio. La boda civil y religiosa se celebró en 1995, formalizando así una unión que se extendería por casi tres décadas. Con este casamiento, cimentaron las bases de un hogar sólido en la ciudad de Buenos Aires. Dos años después, la familia se expandió con la llegada de su primer hijo, y posteriormente con el nacimiento de su segunda hija, quien más tarde alcanzaría el estrellato mundial como Tini. A lo largo de sus 27 años de casados, el matrimonio demostró una enorme cohesión, enfrentando juntos los desafíos profesionales del productor y gestionando de forma conjunta el explosivo salto a la fama de su hija menor.

Las mejores fotos de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel al inicio de su matrimonio

La conformación de una familia y la separación de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel

Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel constituyeron un matrimonio de casi tres décadas, donde forjaron sus caminos en la televisión argentina y formaron un núcleo íntimo fuertemente unido por los lazos afectivos y la pasión compartida por el mundo del espectáculo. La pareja construyó un hogar sólido en el cual nacieron sus dos hijos: Francisco y Martina . Francisco , el mayor de los hermanos, optó por un perfil mucho más alejado de las cámaras, enfocándose en la producción y en sus proyectos personales .

Por su parte, Martina alcanzó el estrellato masivo bajo el nombre artístico de Tini Stoessel, convirtiéndose en un ícono global de la música pop contemporánea. Durante años, el clan se exhibió públicamente como un bloque indestructible, donde cada integrante cumplía un rol esencial en el cuidado de la ascendente carrera de la joven cantante. Sin embargo, esta aparente armonía familiar sufrió un quiebre definitivo a nivel de pareja.

El matrimonio llegó a su fin de manera inesperada cuando se separaron en 2022, luego de haber celebrado 27 años de casados. Los motivos de la ruptura respondieron a un profundo desgaste en el vínculo amoroso, intensificado por rumores que señalaban que Alejandro Stoessel habría iniciado una nueva relación sentimental, lo que terminó por detonar la convivencia. A pesar de la disolución del lazo conyugal, ambos decidieron mantener un trato cordial y priorizar el bienestar de sus hijos, acompañando de forma conjunta los hitos profesionales de Tini.

Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel con sus hijos, Francisco y Martina

La relación de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, con su hija Tini

La relación de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel con su hija Tini es mucho más que la de sus progenitores. Ambos padres fueron el pilar fundamental que sostuvo su vertiginoso ascenso desde la adolescencia. La relación de cada uno con ella se construyó bajo una combinación única de contención afectiva y sociedad profesional.

Su madre cumplió históricamente un rol de máxima cercanía y confianza en el plano cotidiano. Su persona se fusiono entre ser su gran confidente, encargándose de la contención emocional, con el cuidado de su imagen pública y estilismo durante las giras internacionales. Por otro lado, su padre, Alejandro, aportó su experiencia como reconocido productor de televisión para moldear y blindar la faceta contractual y comercial de su carrera. Esta sólida estructura biparental brindó a la artista un entorno seguro frente a la altísima exposición mediática de la industria musical.

La importancia que tuvieron en la carrera de su hija es, por lo tanto, total y absoluta desde sus inicios en la ficción juvenil. Ambos padres no solo gestionaron sus contratos iniciales, sino que diseñaron de forma estratégica la transición de Tini de actriz infantil a cantante solista de proyección internacional. Incluso tras la posterior separación del matrimonio, este bloque de apoyo profesional se mantuvo inalterable, demostrando que el bienestar y el éxito de la cantante siempre fueron la prioridad máxima de la familia.

Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel con Tini

Sin embargo, en las últimas semanas, la realidad de los tres se encuentra convulsionada por un escándalo financiero que dinamitó la paz del clan. Tras encargar una auditoría contable, Tini Stoessel descubrió la falta de control sobre su patrimonio de 70 millones de dólares tras 15 años de trabajo ininterrumpido. Esto generó un quiebre con sus padres, quienes siempre cumplieron un rol clave en su carrera.

A.E