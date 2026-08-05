Después de cumplir con sus compromisos en Europa, donde pasó unos días junto a su hija mayor, Juliana Awada (52) voló junto a su heredera menor, Antonia Macri (14), y algunos amigos para disfrutar de una de sus grandes debilidades: el sur argentino.

Juliana Awada en Cerro Bayo

Juliana Awada da lecciones de estilo con dos looks exclusivos para la nieve

La empresaria voló hasta Villa La Angostura para instalarse en su refugio de Cerro Bayo. El exclusivo rincón neuquino desde hace años se convirtió en el lugar al que la ex primera dama vuela en busca de paz, tranquilidad y encuentro con la familia y los amigos. “¡Es mi lugar en el mundo!”, repitió en más de una ocasión. El maravilloso paisaje combina a la perfección con su estilo de vida saludable, más relajado y en contacto con la inmensidad patagónica, donde aprovecha para reconectar el vínculo espiritual que rige su actual estilo de vida, basado en el bienestar natural y la desconexión total.

Juliana Awada deslumbró con su look en Villa La Angostura

Allí, frente al imponente marco natural de los bosques y el lago Nahuel Huapi, hace años Juliana comenzó a soñar con su lugar: una cabaña en la que se combina arquitectura contemporánea con materiales naturales en clara inspiración escandinava. Ubicada en la Bahía San Patricio, la casa fue diseñada por el arquitecto Alberto Rossi, con interiores de Daniela Galitò y paisajismo de Martina Barzi y Josefina Casares.

La premisa de su construcción fue “ningún árbol del terreno se podía talar”. Por eso la vivienda se divide en diferentes volúmenes unidos por pasarelas y así la casa parece emerger entre los coihues y cipreses. Con un exterior revestido en paneles negros y techo a dos aguas, su diseño remite a los refugios alpinos europeos, aunque en el interior reinan materiales como madera, piedra, hierro y cuero.

El día de ski de Juliana Awada en Cerro Bayo

Allí transcurrieron los fríos días con familia y amigas, como Javiera Alvarez Echagüe, la esposa de Guillermo Dietrich, con aventuras sobre los esquíes, competencias sobre el blanco terreno y atardeceres frente a los leños con humeantes bebidas y ricos dulces. Allí también Juliana, en el verano cuando la nieve deja paso nuevamente al verde paisaje, tiene su huerta orgánica donde cultiva sus propias hortalizas.