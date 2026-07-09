El millonario divorcio de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro: demanda, una casa en disputa y un nuevo amor como detonante

Julieta Cardinali es una reconocida actriz y productora de cine, teatro y televisión. Inició su carrera en la televisión a principios de los años 90 y con el tiempo se consolidó como una actriz de carácter y gran versatilidad. Andrés Calamaro, apodado "El Salmón", es uno de los músicos, compositores y cantautores más icónicos de la historia del rock en español. En los años 80 saltó a la fama como tecladista y compositor clave de la mítica banda argentina Los Abuelos de la Nada y siguió creciendo con otros compañeros. Su etapa individual lo consagró definitivamente en el olimpo musical.

A pesar de que ambos pertenecen al mundo del espectáculo, su vínculo no se debe a círculos en común que compartieron, sino que a la historia de amor que se volvió uno de los divorcios más polémicos y duros de la farándula. Por el año 2010, la actriz y el músico protagonizaron un fuerte cruce legal que, en la actualidad sigue en el recuerdo de todos.

Julieta Cardinali, Andrés Calamaro

La historia de amor de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro: la pasión que construyó a una familia

La historia de amor entre Julieta Cardinali y Andrés Calamaro comenzó como un romance apasionado y un primer encuentro que solo concretó un flechazo inmediato. En 2004, en un bar de la Gran Vía de Madrid, la actriz y el músico coincidieron por primera vez. Él quedó impactado de inmediato con la belleza y la personalidad de ella, pero Julieta estaba en pareja con Andrés Ciro Martínez, líder de Los Piojos. También se cruzaron en el verano de 2005 durante el casamiento de Vicentico y Valeria Bertuccelli, pero no sucedió nada en aquel entonces.

No fue hasta meses más tarde, tras la ruptura de Cardinali con el cantante, que coincidieron en la casa de Fito Páez, comenzaron a salir y formalizaron su noviazgo rápidamente. Se hizo público ese mismo año, al ser fotografiados juntos por las revistas de actualidad en diversos eventos porteños. Los medios de comunicación se mostraron fascinados por la pareja, que fusionaba la mística rockera y el ascenso de la joven actriz promesa, con un intenso asedio periodístico , instalándolos rápidamente como una de las parejas más icónicas de la farándula argentina.

En una primera instancia, sellaron su compromiso tatuándose mutuamente sus iniciales, y, el 12 de enero de 2007, nació Charo Calamaro, la primera y única hija de la pareja. Su llegada consolidó el hogar familiar en Buenos Aires, y se terminó de cerrar el 23 de julio de 2010. Julieta y Andrés dieron el sí definitivo en el Registro Civil de la calle Uruguay en Buenos Aires, tras cinco años de convivencia, en una ceremonia íntima y veloz para eludir el asedio periodístico. Si bien la pareja prometía amor eterno, y los fanáticos se encontraban emocionado, a solo unos meses del casamiento, la relación se rompió abruptamente.

Julieta Cardinali, Andrés Calamaro, con su hija Charo

El polémico divorcio de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro

Durante una gira del cantante por Chile en diciembre de 2010, se hicieron públicas imágenes de Andrés Calamaro junto a la modelo Micaela Breque. Los medios de comunicación no tardaron en viralizar eso y comenzar con las teorías. Según ellos, Julieta Cardinali descubrió la infidelidad, solicitó inmediatamente el divorcio y lo expulsó de la casa familiar. En marzo de 2011, tuvieron un breve acercamiento para intentar recomponer el vínculo, pero resultó imposible. A partir de allí, c omenzó un extenso y doloroso litigio en los Tribunales por la división de bienes y la cuota alimentaria de su hija Charo, convirtiéndose en uno de los divorcios más polémicos de la farándula argentina.

El eje central de esta guerra millonaria giró en torno a las demandas financieras que Cardinali solicitaba. Según los datos que expuso en aquella época el periodista Alexis Puig en América Noticias (América TV) , la actriz exigía una cuota alimentaria mensual superior a los 160 mil pesos. El desglose de la exigencia incluía 40 mil pesos para el servicio doméstico, alimentos y expensas, mientras que los restantes 120 mil pesos se justificaban para saldar los resúmenes de la tarjeta de crédito. El músico habría rechazado tajantemente abonar esa cifra y contraatacó con una oferta menor, abriendo una profunda brecha judicial, aunque sí aceptó cederle a su exesposa la propiedad de la mansión familiar valuada en medio millón de dólares.

Las tensiones se agudizaron con duras acusaciones cruzadas que terminaron por ventilarse públicamente. Por un lado, se conoció el malestar del cantante, quien argumentaba que con sus fondos se habían financiado los pasajes del director de cine Juan Carlos Fresnadillo, vinculado en rumores con la actriz. Por el otro, Cardinali rompió el silencio en una entrevista exclusiva, donde tildó el panorama vivido de violento y aseguró que la realidad superó con creces lo que publicaba la prensa porque le tocó lidiar con gente mala. Con el paso de los meses, la hostilidad sumó capítulos aún más agresivos cuando el cantante, a través de sus abogados, solicitó de manera oficial a la Justicia la inhibición de bienes de la actriz, bloqueándole temporalmente la posibilidad de comprar o vender propiedades.

Tras varios años de audiencias frustradas, la guerra llegó a su fin en agosto de 2014, cuando la Sala B de la Cámara Civil dictó un contundente fallo judicial, que incluyó un severo reto de la Justicia hacia ambos progenitores por su constante incapacidad para ponerse de acuerdo. Los jueces reprendieron públicamente a las celebridades por priorizar sus conflictos de pareja e individuales sobre el bienestar de la menor, exigiéndoles madurez en su rol paterno para asegurar un entorno armónico de crianza.

Julieta Cardinali, Andrés Calamaro

El presente separados de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro

Con el paso de los años, el conflicto entre Julieta Cardinali y Andrés Calamaro menguó. La actriz públicamente que prácticamente no mantiene contacto ni relación alguna con el músico, pero ambos lograron priorizar la crianza de Charo.

Por su lado, Cardinali se encuentra soltera, y declaró que está disfrutando por primera vez en su vida de la soledad elegida. Afirmó rotundamente que no volvería a convivir con nadie por considerarlo un sistema "mal diseñado". En el ámbito laboral, atraviesa un excelente momento profesional en la actuación, destacándose por su reciente participación en la exitosa serie de Netflix, Envidiosa, en la película de grandes premios, Belén, y en la obra teatral No tiene un desgarrón, bajo la dirección de Rita Cortese.

Por el otro, Calamaro contrajo matrimonio el 24 de enero de 2025 en el Registro Civil de Palermo con la exmodelo cordobesa y martillera pública Natalí Franco. Llevaban más de dos años de noviazgo y actualmente se muestran muy consolidados. En el ámbito laboral, continúa activo con giras por España y Latinoamérica, combinando la calma de su vida conyugal con sus compromisos sobre los escenarios.

Julieta Cardinali, Andrés Calamaro

La historia de amor entre Julieta Cardinali y Andrés Calamaro culminó en uno de los divorcios más mediáticos de la farándula argentina, y aún recordados con el paso del tiempo. Si bien ellos no mantienen una relación en la actualidad, su romance y su separación dio de qué hablar a los medios de comunicación y siguen manteniendo un vínculo: su hija Charo.

A.E