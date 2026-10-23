Las mejores fotos de las vacaciones de Gabriela Sari y su hija Donna en República Dominicana

Gabriela Sari compartió con sus seguidores las postales más especiales de sus vacaciones en República Dominicana junto a su hija Donna. A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró distintos momentos de la escapada familiar, marcada por los paisajes paradisíacos, las actividades compartidas y una propuesta de descanso frente al mar.

Gabriela Sari reveló las sorprendentes actividades que hizo en sus vacaciones

En las imágenes publicadas, Gabriela Sari y su hija Donna disfrutaron de las playas de Bayahibe, rodeadas de aguas transparentes, arena clara y palmeras. En sus redes sociales, la actriz se mostró relajada, recostada sobre la arena y posando con el increíble paisaje caribeño como telón de fondo. Las postales reflejaron el clima de tranquilidad y alegría que ambas vivieron durante el viaje.

Gabriela Sari mostró su álbum de fotos en República Dominicana

La actriz también compartió fotografías en la que está en la arena, luciendo una bikini de dos piezas color bordó, con dibujos amarillos. Completó su look con una bandana estampada con flores, ideal para protegerse del sol y sumar un detalle colorido a su estilo playero.

Gabriela Sari posó en República Dominicana

Además de los momentos en la arena, Gabriela mostró parte de su experiencia gastronómica y en una de las postales, está disfrutando de una bebida frutal y un plato con abundantes vegetales, una propuesta fresca y liviana para acompañar los días de calor. Donna fue otra de las protagonistas de las publicaciones. En uno de las imágenes, la niña apareció bailando en la playa, mientras disfrutaba del entorno y de las actividades junto a su mamá.

Gabriela Sari disfrutó de unos días de descanso junto a su hija en el Caribe.

Donna, la hija de Gabriela Sari bailando en la playa.

La estadía también incluyó una celebración temática. Madre e hija participaron de una noche mexicana, en la que posaron con los clásicos sombreros típicos. “Una noche, un país. Hoy se brinda a la mexicana”, escribió Sari junto a la imagen, en referencia a la propuesta organizada por el hotel para sus huéspedes.

Gabriela Sari en el Caribe

En otra de las instantáneas, una maquilladora pintó a Donna con pintura fluorescente en medio de un sitio oscuro. La niña se mostró entusiasmada con la actividad y lució un diseño colorido en el rostro, en una jornada pensada especialmente para el entretenimiento de los más chicos.

Así es el increíble hotel en donde se hospedaron Gabriela Sari y su hija en República Dominicana

De acuerdo con al información dada por Gabriela Sari en su cuenta de Instagram, ella y su hija se hospedaron en el hotel Viva Dominicus Palace, ubicado en Bayahibe-La Romana. Se trata de un complejo all inclusive frente al mar que ofrece distintas alternativas de alojamiento, descanso y entretenimiento para toda la familia.

Gabriela Sari en República Dominicana

Gabriela Sari a puro relax en las playas de República Dominicana

De acuerdo a los datos que el establecimiento brinda en su web, el resort cuenta con piscinas, jardines y modernas instalaciones, además de vistas privilegiadas al mar. Su propuesta busca combinar comodidad, privacidad y una amplia variedad de actividades para los visitantes.

Gabriela Sari en República Dominicana

Donna, la hija de Gabriela Sari y Schijman.

La agenda del hotel se completa con espectáculos, actividades recreativas y distintas propuestas para disfrutar tanto de la playa como de los espacios comunes. Así, Gabriela y Donna pudieron combinar el descanso con momentos de diversión y experiencias compartidas.

Gabriela Sari y su hija Donna, de vacaciones en el Caribe-

Con sus publicaciones en Instagram, Gabriela Sari dejó ver una parte de sus vacaciones soñadas en República Dominicana. Entre el mar cristalino, buena gastronomía, las noches temáticas y los juegos en la playa, madre e hija disfrutaron de una escapada especial y llena de recuerdos.