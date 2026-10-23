Las mejores fotos de las vacaciones de Gabriela Sari y su hija Donna en República Dominicana

Gabriela Sari compartió con sus seguidores las postales más especiales de sus vacaciones en República Dominicana junto a su hija Donna. A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró distintos momentos de la escapada familiar, marcada por los paisajes paradisíacos, las actividades compartidas y una propuesta de descanso frente al mar.
Gabriela Sari reveló las sorprendentes actividades que hizo en sus vacaciones
En las imágenes publicadas, Gabriela Sari y su hija Donna disfrutaron de las playas de Bayahibe, rodeadas de aguas transparentes, arena clara y palmeras. En sus redes sociales, la actriz se mostró relajada, recostada sobre la arena y posando con el increíble paisaje caribeño como telón de fondo. Las postales reflejaron el clima de tranquilidad y alegría que ambas vivieron durante el viaje.
La actriz también compartió fotografías en la que está en la arena, luciendo una bikini de dos piezas color bordó, con dibujos amarillos. Completó su look con una bandana estampada con flores, ideal para protegerse del sol y sumar un detalle colorido a su estilo playero.
Además de los momentos en la arena, Gabriela mostró parte de su experiencia gastronómica y en una de las postales, está disfrutando de una bebida frutal y un plato con abundantes vegetales, una propuesta fresca y liviana para acompañar los días de calor. Donna fue otra de las protagonistas de las publicaciones. En uno de las imágenes, la niña apareció bailando en la playa, mientras disfrutaba del entorno y de las actividades junto a su mamá.
La estadía también incluyó una celebración temática. Madre e hija participaron de una noche mexicana, en la que posaron con los clásicos sombreros típicos. “Una noche, un país. Hoy se brinda a la mexicana”, escribió Sari junto a la imagen, en referencia a la propuesta organizada por el hotel para sus huéspedes.
En otra de las instantáneas, una maquilladora pintó a Donna con pintura fluorescente en medio de un sitio oscuro. La niña se mostró entusiasmada con la actividad y lució un diseño colorido en el rostro, en una jornada pensada especialmente para el entretenimiento de los más chicos.
Así es el increíble hotel en donde se hospedaron Gabriela Sari y su hija en República Dominicana
De acuerdo con al información dada por Gabriela Sari en su cuenta de Instagram, ella y su hija se hospedaron en el hotel Viva Dominicus Palace, ubicado en Bayahibe-La Romana. Se trata de un complejo all inclusive frente al mar que ofrece distintas alternativas de alojamiento, descanso y entretenimiento para toda la familia.
De acuerdo a los datos que el establecimiento brinda en su web, el resort cuenta con piscinas, jardines y modernas instalaciones, además de vistas privilegiadas al mar. Su propuesta busca combinar comodidad, privacidad y una amplia variedad de actividades para los visitantes.
La agenda del hotel se completa con espectáculos, actividades recreativas y distintas propuestas para disfrutar tanto de la playa como de los espacios comunes. Así, Gabriela y Donna pudieron combinar el descanso con momentos de diversión y experiencias compartidas.
Con sus publicaciones en Instagram, Gabriela Sari dejó ver una parte de sus vacaciones soñadas en República Dominicana. Entre el mar cristalino, buena gastronomía, las noches temáticas y los juegos en la playa, madre e hija disfrutaron de una escapada especial y llena de recuerdos.