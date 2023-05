Julieta Poggio brilló en el show de Fuerza Bruta con su novio Lucca Bardelli entre el público

Julieta Poggio estuvo mostrando en los últimos días algunas imágenes de sus ensayos para el show de Fuerza Bruta. La ex Gran Hermano, además de ser actriz, es una gran bailarina por eso su performance arriba del escenario causó sensación entre los presentes y luego en las redes sociales.

Y, para reconfirmar su amor con Lucca Bardelli, la pareja compartió en las Historias de Instagram la prueba de que el influencer fue a acompañarla de cerca.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli.

"Te amooo", le escribió Lucca Bardelli a Julieta Poggio en su publicación donde se veía a su novia en el escenario. Por su parte, la rubia le respondió: "Te amo. Gracias mi bb por estar siempre".

De esta manera, la actriz y su novio dejaron en claro una vez más que la crisis entre ellos fueron solo rumores.

Julieta Poggio habló de su noviazgo con Lucca Bardelli tras los fuertes rumores de crisis

Días atrás, Julieta Poggio le hizo frente a los rumores de crisis con su novio, Lucca Bardeli, de quien se decía que se había separado.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano despejó todas las dudas cuando respondió a las consultas de sus seguidores, quienes están muy al pendiente de su vida sentimental.

"¿Cómo están las cosas con Lucca? Se nota que es muy compañero", le preguntaron a Julieta Poggio y ella decidió responder sin vueltas, asegurando que el amor sigue intacto.

"Él es así, muy compañero, me acompaña y me apoya siempre en todo, que para mí es súper importante. Y me hace sentir segura, tenemos una relación tan sana que mucha gente no logra entenderlo. Ojalá alguna vez les toque un amor así", dijo Juli, asegurando que su vínculo sigue muy firme.