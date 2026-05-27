Julieta Poggio reveló cuáles son sus mejores fotos junto a "Chimu Spears"

Juli Poggio es una de las it girls más seguidas de las redes sociales. Con más de tres millones de seguidores, solo en su cuenta de Instagram, marca la tendencia y comparte los mejores looks que prepara para cada uno de sus días. Es así como se volvió la influencer más consumida por los jovenes, y un ejemplo de cumplir los sueños cada vez que se trabaja con mucho esfuerzo.

Sin embargo, a finales del 2025, sorprendió a todos al convertirse en "mamá gatuna", y adoptar una tierna mascota para ella y su nueva casa propia. Chimu Spears, el nombre que le puso a la gatita, se volvió la protagonista de su vida y de muchos de los momentos más divertidos que vive con su pequeña. Es por ella que su galería de fotos cambió del foto fashionista a un álbum de las mejores postales que tiene junto a su gatita gris.

Juli Poggio y su gatita, Chimu Spears

Así es Chimu Spears, la gatita de Juli Poggio

Juli Poggio no duda en mostrar los detalles de su vida, y exponer frente a sus seguidores las nuevas etapas de su vida. Tras haber logrado completar su casa propia, la modelo siguió creciendo en su carrera en el modelaje y siendo una it girl en las redes sociales. Sin embargo, durante semanas, a finales del 2025, anunció una sorpresa lejana a su vida mediática y a su rol como influencia fashion: Poggio estaba en procesos de adopción de su primera gatita.

Tras haber generado expectativas con su anuncio, Julieta la bautizó como Chimuela Spears, basándose en dos íconos de su infancia. Desde antes de su llegada al departamento, la malcrió con diversos juguetes, y luego enterneció a sus seguidores con las primeras imágenes de la pequeña. “Hoy me convierto en mamá”, expresó, mientras mostraba a la gatita gris de ojos claros y atigrada que había llegado a su departamento. Desde ese día, se volvió la protagonista de su vida y de muchos de los videos graciosos que comparte en redes sociales.

Chimu Spears, la gatita de Juli Poggio

Compañera en la moda y diversión asegurada: los días de Juli Poggio y Chimu Spears

Los días de Juli Poggio cambiaron radicalmente desde que Chimuela Spears llegó a su vida. En su cuenta de TikTok, no duda en compartir los momentos más graciosos y divertidos con la pequeña gatita, quien busca jugar todo el tiempo. Esto la llevo a vivir cientos bloopers, sobre todo cuando grababa la publicidad con su celular. En un video, compartió cómo la gatita quería jugar, mientras ella intentaba filmarse, lo que llevó a que ambas se desconcentraran de su objetivo y comenzara una sesión de risas que fue acompañada por sus seguidores.

Chimu se volvió su hijita y compañera en todo momento, viviendo con Juli Poggio descansos en el sillón, películas juntas o pijamadas junto al novio de su mamá. Sin embargo, también la acompaña en su estilo fashionista, siendo una mini modelo en varias de las postales que la bailarina comparte en sus redes sociales. Es por eso que la galería de Poggio cambió de ser solo fotografías de sus mejores looks, a tener las postales más dulces con su gatita.

Juli Poggio y su gatita, Chimu Spears

Las mejores fotos de Juli Poggio y Chimu Spears

En los últimos días, las postales de Juli Poggio fueron exclusivamente de sus eventos fashionistas y sus apuestas de alta costura en grandes momentos de la televisión argentina. Es así como fue centro de debate entre expertos de la moda, dejando en claro su camino profesional. Sin embargo, decidió dejar de lado lo laboral y reveló las mejores postales junto a su gatita, que se vuelve su espacio seguro y lugar de descanso. "Mi galería desde que tengo a Chimu Spears. Mi compañera más fiel", escribió, y desplegó un posteo lleno de las mejores fotografías.

Entre ellas se encontraban algunas apuestas en la moda que había decidido destacar, como el abrigo de estilo colonial, la boina como accesorio dosmilero y el vestido ceñido total black con aperturas y transparencias. Sin embargo, como mini modelo se encontraba a la gatita siempre sobre su hombro y buscando la atención de su mamá. Los seguidores de Juli Poggio no tardaron en enternecerse, pidiendo aún más detalles de cómo es la vida de la pequeña Chimu, al cuidado de la modelo y bailarina.

Juli Poggio y su gatita, Chimu Spears

Julieta Poggio es de las it girls más importantes de las redes sociales. Desde su niñez, dejó en claro que quería seguir un camino en la moda que la llevó a independizarse y volverse de las modelos más requeridas por las grandes firmas de ropa nacionales e internacionales. Sin embargo, en medio de las etapas que fue cumpliendo en el 2025, decidió convertirse en "mama gatuna" y enterneció a todos con la llegada de Chimu Spears. Su galería de fotos y su vida tomaron como protagonista a la pequeña gatita gris, quien la acompaña en cada ocasión y se vuelve su compañera fiel y lugar seguro.

A.E