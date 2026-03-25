Juli Poggio mostró todo lo que le compró a la gata que adoptó y sorprendió a sus seguidores: "Es una malcriada"

Juli Poggio mostró todo lo que le compró a la gata que adoptó y sorprendió con la preparación que realizó antes de su llegada. Entre accesorios, juegos y elementos de cuidado, dejó ver cómo se organizó para recibir a su primera mascota con entusiasmo y dedicación. La elección de cada objeto reflejó su emoción ante esta nueva etapa en su vida.

Con evidente emoción, Juli Poggio mostro como se prepara para recibir a su gatita adoptada

Juli Poggio presentó todo lo que preparó para la gata que adoptó y sorprendió con la organización previa a su llegada. Entre accesorios, juguetes y artículos de cuidado, mostró cómo planificó cada detalle para recibir a su primera mascota con entusiasmo. La selección de cada elemento reflejó la alegría que la acompaña en este momento.

Juli Poggio

A través de sus redes sociales, la reconocida influencer sorprendió a todos sus seguidores con una foto donde comentó: “Buen día hoy es un día muy feliz”. Tras regresar de unos días de relax en Mendoza junto a sus amigas, compartió con entusiasmo que estaba lista para dar un nuevo paso y adoptar a su primera mascota.

En las últimas horas, Juli Poggio mostró en una publicación de Instagram la emoción que la acompañaba en ese momento. Su posteo estuvo acompañado por una foto en la que se la veía sonriente, reflejando la alegría de convertirse en “cat mom”. Aunque el gatito todavía no había llegado a su casa, mostró cómo se prepara para recibirlo.

Juli Poggio

En un video, la modelo mostró los objetos que eligió y sorprendió con la cantidad de accesorios pensados para el bienestar de su nueva mascota. Entre ellos se destacaba un rascador de tres niveles en tono gris claro, con un sector para dormir en forma de cilindro, ideal para que pueda jugar y descansar.

La emoción de Juli Poggio al mostrar todo lo que compró para su nueva gatita

Las historias de Juli Poggio mostraron no solo su emoción por la llegada de su nueva gatita, sino también cómo empieza a prepararse, a pesar que todavía no la tiene con ella. Además contó que se adelantó y ya compró un baño de gatos con puertita y la palita para limpiar en tono neutro, demostrando que pensó en cada detalle práctico.

A eso se sumaron juguetes como una pelotita con ruido y una pluma con ventosa, diseñados para estimular la actividad y el entretenimiento del gatito. La lista continuó con una transportadora en color rosa, un bebedero que recircula el agua y dos platitos de comida elevados. “Todavía no llegó y ya es una malcriada, miren todo lo que le compré”, comentó, dejando en claro la dedicación que puso en la preparación.

La decisión de adoptar estuvo acompañada por mensajes de apoyo de sus seguidores. Ante uno de ellos, Juli Poggio respondió: “Ay estoy muy ansiosa, yo amo los michis y por fin me decidí a ser una cat mom. Déjenme consejos quiero hacerla muy mimosa”. Con estas palabras, mostró la ilusión que la acompaña y la expectativa que siente por la llegada de la gatita.

Juli Poggio

Juli Poggio mostró todo lo que le compró a la gata que adoptó y sorprendió con la preparación que realizó antes de su llegada. Entre accesorios, juguetes y artículos de cuidado, dejó ver la dedicación con la que organizó cada detalle para recibir a su primera mascota. La elección de cada objeto reflejó la importancia de este nuevo paso en su vida.

VDV