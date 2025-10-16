Juli Poggio recibió un insólito pedido de su hermana Lola por su gata: “No es joda”

En varias entrevistas, Julieta Poggio ha hablado del vínculo que mantiene con sus hermanas, Camila y Lola. La actriz ha dejado claro que comparten una mezcla de complicidad, humor, discusiones y amor incondicional.
A pesar de las discusiones que puedan tener, la mediática ha dejado claro que son su mayor sostén y en muchas ocasiones, su cable a tierra: “Son súper importantes para mí y me ayudan un montón. Tenemos una relación muy linda y somos muy unidas. Estamos las tres siempre juntas y compartimos todo”, relató en diálogo con Para Ti.
El inesperado pedido de Lola
Durante su paso por el programa Somos la casa, Julieta Poggio sorprendió a todos al revelar la última locura de su hermana menor, Lola: “Che, mi hermana el otro día me mandó la invitación del bautismo de su gato. Y me pidió que sea la madrina”, contó visiblemente sorprendida.
Ante la incredulidad de los presentes, la ex Gran Hermano aclaró con humor que no se trataba de una broma: “No, no, no, no es una joda. Le dije ‘¿es joda?’ y me dijo que no”. Para demostrar que estaba diciendo la verdad, Julieta Poggio no vaciló y rápidamente sacó su teléfono celular para enseñar la invitación.
Cómo es el vínculo de Julieta y Lola Poggio
Lola y Julieta Poggio -además de ser hermanas- comparten una relación de amistad, algo que ha quedado claro en las diversas apariciones que han realizado juntas. Se acompañan, se aconsejan y también se ríen de todo: “Nos peleamos y a los dos minutos ya nos reconciliamos”, confesó la actriz entre risas, reflejando esa complicidad que las caracteriza.
El divertido episodio del “bautismo gatuno” no fue más que una muestra más de cómo Julieta Poggio y sus hermanas logran mantener su esencia familiar en medio de las cámaras. Entre ocurrencias, cariño y risas, el trío sigue conquistando corazones y demostrando que por más extraños que sean los pedidos, siempre estarán para complacer a la otra.