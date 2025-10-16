Juli Poggio recibió un insólito pedido de su hermana Lola por su gata: “No es joda”

En varias entrevistas, Julieta Poggio ha hablado del vínculo que mantiene con sus hermanas, Camila y Lola. La actriz ha dejado claro que comparten una mezcla de complicidad, humor, discusiones y amor incondicional.

A pesar de las discusiones que puedan tener, la mediática ha dejado claro que son su mayor sostén y en muchas ocasiones, su cable a tierra: “Son súper importantes para mí y me ayudan un montón. Tenemos una relación muy linda y somos muy unidas. Estamos las tres siempre juntas y compartimos todo”, relató en diálogo con Para Ti.

Lola y Julieta Poggio

El inesperado pedido de Lola

Durante su paso por el programa Somos la casa, Julieta Poggio sorprendió a todos al revelar la última locura de su hermana menor, Lola: “Che, mi hermana el otro día me mandó la invitación del bautismo de su gato. Y me pidió que sea la madrina”, contó visiblemente sorprendida.

Ante la incredulidad de los presentes, la ex Gran Hermano aclaró con humor que no se trataba de una broma: “No, no, no, no es una joda. Le dije ‘¿es joda?’ y me dijo que no”. Para demostrar que estaba diciendo la verdad, Julieta Poggio no vaciló y rápidamente sacó su teléfono celular para enseñar la invitación.

Cómo es el vínculo de Julieta y Lola Poggio

Lola y Julieta Poggio -además de ser hermanas- comparten una relación de amistad, algo que ha quedado claro en las diversas apariciones que han realizado juntas. Se acompañan, se aconsejan y también se ríen de todo: “Nos peleamos y a los dos minutos ya nos reconciliamos”, confesó la actriz entre risas, reflejando esa complicidad que las caracteriza.

Lola y Julieta Poggio

El divertido episodio del “bautismo gatuno” no fue más que una muestra más de cómo Julieta Poggio y sus hermanas logran mantener su esencia familiar en medio de las cámaras. Entre ocurrencias, cariño y risas, el trío sigue conquistando corazones y demostrando que por más extraños que sean los pedidos, siempre estarán para complacer a la otra.