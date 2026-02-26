El pedido de Julieta Prandi para que su exmarido cumpla con la medida judicial

En agosto pasado, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado en contexto de violencia de género, tras las reiteradas denuncias realizadas por Julieta Prandi. A seis meses del juicio que determinó la culpabilidad del empresario, la modelo volvió a realizar una denuncia pública para que la Justicia actúe ante el incumplimiento por parte de su exmarido y padre de sus hijos.

Qué pide Julieta Prandi

Luego de cuatro años, desde su primera denuncia, Julieta Prandi tuvo una contundente respuesta por parte de la Justicia: Claudio Contardi, el hombre con el que estuvo casada y tuvo dos hijos fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

El hombre recibió la pena de 19 años de prisión. Sin embargo, los problemas entre la expareja continúa debido a que Contardi no cumpliría con las obligaciones que tiene para con sus hijos ya que desde el inicio de la causa el hombre no paga la cuota alimentaria.

"Hoy me desperté con ganas de charlar con el juzgado Número 2 de SAN ISIDRO. ¿Sería mucha molestia que después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente, tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota? Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre", indicó la modelo en X. Además, señaló que este pedido está vigente desde marzo del 2022, con el inicio del expediente.

Tal como afirmó la modelo, el empresario no realiza el pago de la cuota alimentaria por sus dos hijos que tienen en común siendo ella quien se hace cargo de todo tipo de gastos de los menores. Claudio Contardi no se ha expresado sobre este tema, en su momento había denunciado un impedimento de contacto con los niños, sin embargo habrían sido ellos mismos quienes decidieron no tener trato con su padre.

Actualmente, la defensa del empresario trabaja en la apelación de la condena, sin tener resultados favorables aún. Además, hicieron lel pedido de prisión domiciliaria con el arguemento de tener "circunstancias personales", presuntamente relacionado con el cuidado de un tercer hijo que tuvo con una pareja nueva. Por el momento, el empresario no fue beneficiado con esta medida, por lo que continuará detenido en Unidad Penal N° 41 de Campana.

Por su parte, Julieta Prandi no dudó en volver a alzar la voz para que su reclamo sea escuchado. Por el momento, no compartió si la repercusión de sus palabras tuvo efecto en la Justicia.