Tras 15 años lejos de los escenarios, Emanuel Ortega volvió a dar un show con la presencia de Julieta Prandi y Bautista Ortega

Emmanuel Ortega volvió a presentarse en vivo tras 15 años de ausencia en los escenarios. El cantante eligió un formato íntimo para reencontrarse con su público, acompañado por Julieta Prandi y Bautista Ortega. La velada se desarrolló en un espacio reducido, con una propuesta que combinó nuevas canciones y momentos destacados de su trayectoria.

El regreso del artista fue registrado por su primer hijo, fruto de su pasada relación con Ana Paula Dutil, quien compartió imágenes del show en las que se ve a su padre interpretando temas junto a su banda. El show incluyó material de su nuevo proyecto musical, Bálsamo, con un estilo que se aleja del pop tradicional y se acerca al folk rock. El ambiente del concierto permitió una conexión directa con los asistentes, quienes celebraron su retorno.

Cabe destacar que Emmanuel Ortega inició su carrera en los años noventa, con un perfil marcado por baladas románticas y una estética pop que lo posicionó rápidamente en el mercado local. Su primer disco, Conociéndonos, fue lanzado en 1993 y tuvo gran repercusión, con temas como “Te voy a enamorar” y “Esa chica”. A lo largo de la década, consolidó su presencia en la escena musical con varios álbumes que mantuvieron un mismo estilo.

Con el correr de los años, el artista exploró nuevas sonoridades y se alejó de la exposición mediática. Su último trabajo discográfico, antes de la pausa, fue El camino, editado en 2010, donde ya se percibía una búsqueda más introspectiva. Desde entonces, se mantuvo alejado de los escenarios, dedicándose a proyectos personales y a su vida familiar.

Durante el show, Emmanuel Ortega interpretó temas inéditos y algunos clásicos de su repertorio. La presencia de Julieta Prandi, su pareja, y de sus hijos, Bautista e Indi Ortega, sumó un componente familiar al evento. La escena fue captada en distintas imágenes que el mayor de los hermanos compartió en su cuenta de Instagram.

El recital se llevó a cabo en Café Berlín, un espacio ubicado en Villa Devoto, que suele recibir propuestas musicales de formato reducido. La elección del lugar responde a la intención de generar un ambiente cálido, sin grandes producciones, donde la música sea el centro. El músico presentó el primer single de su nuevo proyecto, con letras que abordan temas personales.

