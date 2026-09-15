Así está hoy Miel, la hija de Mike Amigorena y Sofía Vitola que ya tiene 6 años

A pesar de su destacada carrera como actor y su exposición pública, Mike Amigorena mantiene un perfil bajo en su vida personal. Sin embargo, en las pocas imágenes que la mamá de la nena Sofía Vitola y él compartieron en los últimos tiempos en redes sociales y eventos, se puede ver conocer cómo está su hija Miel, quien ya tiene 6 años y es muy parecida a su padre.

Mike Amigorena y Sofía Vitola compartieron varias fotografías de su hija Miel con sus seguidores

Miel llegó al mundo el 3 de febrero de 2020, en un momento especial para su familia. Desde sus primeros meses, Mike Amigorena y Sofía Vitola optaron por una actitud discreta, resguardando su vida privada, pero las escasas apariciones públicas de la niña han sido suficientes para mostrar la similitud que comparte con su padre.

Mike Amigorena, Sofía Vitola y su hija Miel//Instagram

A los seis años, Miel no sólo es una niña espontánea y feliz, sino que además comenzó a mostrar una marcada inclinación por las expresiones artísticas. En varias ocasiones, sus padres han compartido momentos en los que la pequeña disfruta bailar, posar, actuar cuando hay una cámara y acompañar a su papá a distintas funciones o eventos culturales.

Miel, la hija de Mike Amigorena y Sofía Vitola//Instagram

Uno de los momentos más recordados de la hija del actor ocurrió hace unos años atrás en el Teatro Colón de Buenos Aires, uno de los escenarios más emblemáticos del país. Con apenas tres años, Miel caminó por la alfombra roja de la mano de su padre, causando sensación entre los asistentes y dejando en evidencia la naturalidad con la que la niña se relaciona con el ambiente artístico.

Mike Amigorena destacó el fuerte vínculo con su hija Miel

El vínculo entre Miel y su padre, Mike Amigorena es fuerte y en diversas entrevistas, el actor ha expresado su profundo amor y admiración por su pequeña. En una charla con Catalina Dlugi, Mike comentó que siempre soñó con ser un padre grande, alguien que pudiera transmitir sus experiencias y valores a su hija.

Mike Amigorena y su hija Miel//Instagram

“Siempre quise ser padre grande, me gustaba esa idea para volcar mi humilde recorrido”, dijo el actor y agregó: “Y de esa manera se dio tan perfecto que intuía que podía pasar en cualquier momento. Es mágico. El hijo viene a completarte y a enseñarte. El hijo es un maestro, una doctrina, te enseña, trabajar con paciencia, la tolerancia, son cosas que tenés que hacer cuando sos maduro”.

En la misma entrevista, el actor y el nuevo convocado para participar de MasterChef Celebrity (Telefe) señaló que siempre quiso tener una hija. “No es por desmerecer al varón, pero siempre quise tener una nena, tengo debilidad por la mujer, si venía un nene iba a ser bienvenido también”.

Miel, la hija de Mike Amigorena y Sofía Vitola//Instagram

Por su parte, Sofía Vitola también comparte momentos especiales en las redes sociales, en los que se puede apreciar a Miel en su rutina diaria, rodeada de cariño y cuidado. Aunque la familia mantiene un perfil bajo, las imágenes compartidas dejan entrever una relación llena de afecto, respeto y complicidad. Asimismo, sus seguidores de redes sociales señalan lo parecido de la niña a Mike Amigorena y destaca cómo similitud algunos aspectos físicos como su cabello, los ojos curiosos y su sonrisa contagiosa.