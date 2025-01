Karina La Princesita es una de las mujeres más exitosas del país gracias a su música y sus fieles seguidores, sin embargo eso no fue un impedimento para que uno de los trastornos mentales más comunes la alcance. La cantante publicó una story en su cuenta de Instagram donde reniega de la ansiedad y volvió a generar preocupación por su estado de salud.

Hace años que la intérprete sufre de trastornos de ansiedad y depresión e intenta luchar con eso a medida que su carrera crece.

Karina La Princesita generó preocupación por su salud: “Es una porquería”

En el año 2012, Karina La Princesita empezó a sufrir síntomas asociados a los trastornos de ansiedad y la depresión, sin embargo evitó tratarlos desde un comienzo y su cuadro se agravó a lo largo del tiempo. Hace unos días, compartió una story en su cuenta de Instagram y generó preocupación por su estado de salud nuevamente.

Hace casi un año, Karina contaba a través de sus redes que había pasado un tiempo sin tener síntomas de ansiedad, sin embargo hubo ciertos días, debido a las actividades que realizó o los pendientes que tenía, que volvió a vivirlos.

El 2024 se trató de un año de apertura, ya que desde su comienzo y meses antes, la cantante contó cómo llevaba el cuidado de su salud mental después de conocer que padecía este trastorno y depresión.

A lo largo de los años, Karina experimentó todo tipo de síntomas relacionados a la ansiedad, como ataques de pánico, falta de respiración y miedo a perder el conocimiento. Para enfrentar esta enfermedad, la madre de Sol recurrió a la terapia psicológica y psiquiátrica, además de la medicación.

El viernes por la noche compartió una story en donde hablaba nuevamente de los episodios y escribió: “la ansiedad es una porquería”. Esto generó preocupación en sus seguidores, quienes conocen su estado de salud y su lucha por mantener una buena salud mental. Sin embargo, horas después, La Princesita continuó compartiendo imágenes de sus noches y no volvió a expresarse al respecto.

Las palabras de Karina llevaron a que desde “Secretos Verdaderos” hablaran sobre su estado y su salud mental, y Luis Ventura recordó una anécdota en donde ella fue la elegida de Diego Maradona para dar un show en el cumpleaños de una pareja de él, haciendo referencia a que siendo aún una de las mujeres favoritas de la industria, tenga ciertas inseguridades y desequilibrios.

De hecho, Karina contó un episodio de ansiedad que había sufrido antes de dar un show en sus comienzos, diciendo que “pensaba que me iba a agarrar un ACV y me iba a morir” y llegó a admitir que hubo momentos en los que no tenía ganas de seguir viviendo. “En mi cabeza ya era una decisión el querer morirme”, aseguraba.

Sin embargo, con ayuda médica y apoyo de su círculo cercano, Karina La Princesita logró aprender a llevar el trastorno de ansiedad y la depresión, pese a que aún sufre ciertos episodios de fuertes síntomas.

MVB