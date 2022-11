L-Gante no perdona la traición de Wanda Nara

El romance de Wanda Nara y L-Gante fue un tema de conversación por muchas semanas. Las imágenes que se filtraban de este nuevo amor enternecieron a parte de la sociedad argentina, pues la combinación de la empresaria y el cantante cumbiero era algo más que polémico. Sin embargo, el intérprete de "El último romántico" recibió un golpe muy bajo, el viaje a solas de la rubia con Mauro Icardi, que despertó los rumores de reconciliación.

Aunque no ha dicho nada al respecto con relación a este tema, desde su entorno más cercano aseguran que el exponente de la cumbia 420 se siente dolido y utilizado por lo que hizo Wanda Nara. Según Pochi, de Gossipeame, en conversación con Mitre Live, L-Gante está muy enamorado: "Imaginate que Wanda, que siempre fue una bomba, te da bola y pasa tiempo con vos, va a boliches, con amigos. Él estaba re contra mil enganchado", señaló la comunicadora.

El cantante está muy afectado.

"Yo creo que ella la pasó bien. Fue como un bálsamo pero, de repente, vuelve a la realidad de que está Mauro y de que están los chicos. Mauro no es mal papá, los chicos lo aman, es una decisión muy difícil de tomar”, agregó.

Por otra parte, Pochi reveló que nunca Wanda Nara le aclaró qué fue lo que sucedió con L-Gante. "Pero como él tiene 22 años se copó y pasó mucho tiempo, se ilusionó pero es un pibe muy con los pies en la tierra, muy lógico. Él tiene claro que está con su carrera y su hija, él sigue y a la gilada ni cabida te dice. El ida y vuelta es ese, yo creo que él está afectado", precisó, destacando que el joven cantante quedó muy mal. ¿Perdonará esta traición?

La impactante confesión de Wanda Nara sobre su amor con L-Gante

En entrevista a un medio italiano, Wanda Nara develó que el romance con L-Gante fue solo marketing. No obstante, no quiso dar detalles de como surgió la idea. Esta afirmación estaría en total contradicción con lo comentado por Pochi en Mitre Live. Si el cantante quedó afectado por la reconciliación de la rubia con Icardi, entonces él no estaba al tanto de que era parte de un juego.