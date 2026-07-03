La apuesta de Corina Scaloni para el Mundial 2026: “La cuarta va por nuestra cuenta”

La ilusión mundialista volvió a instalarse entre los argentinos y también en Pujato, el pequeño pueblo santafesino que vio crecer a Lionel Scaloni. Allí, su hermana Corina continúa al frente de Scala Bakery, el emprendimiento gastronómico que creció tras la consagración de la Selección en Qatar 2022 y que desde entonces se convirtió en un punto de encuentro para los fanáticos de la Scaloneta.

Lionel Scaloni y su hermana Corina

Con el Mundial 2026 y Argentina disputando los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, Corina Scaloni decidió volver a vestir su negocio de celeste y blanco. Fiel al espíritu futbolero que caracteriza al local, presentó una nueva promoción para que los clientes acompañen cada partido compartiendo algo dulce mientras alientan a la selección.

La promoción especial de Scala Bakery para acompañar a la Selección

A través de las redes sociales de la pastelería, Corina Scaloni anunció una nueva propuesta pensada exclusivamente para acompañar el Mundial 2026. "¡Nos volvimos a ilusionar!", escribió junto a una fotografía de Lionel Messi abrazando a su hermano, Lionel Scaloni. "Nuestra promesa: durante todo el Mundial, comprando tres porciones, la cuarta va por nuestra casa. El sueño continúa. Juega Argentina, jugamos todos", expresó.

La propuesta de Corina Scaloni

La propuesta busca trasladar el clima mundialista a Scala Bakery y convertir cada encuentro de la Albiceleste en una celebración entre familiares y amigos. Los productos se entregan en un packaging especial con los colores celeste y blanco y la palabra "Muchachos", en homenaje al icónico cántico que acompañó a la Selección durante la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El inesperado impulso que Lionel Scaloni le dio al emprendimiento de su hermana

Aunque Scala Bakery ya había despertado interés desde su apertura, fue el propio Lionel Scaloni quien terminó dándole una difusión inesperada. Durante una conferencia de prensa a finales de 2023, el entrenador mencionó con humor el emprendimiento de su hermana y bromeó sobre la posibilidad de promocionarlo públicamente: "Scala Bakery me parece que es el nombre o algo así. No recuerdo. Tiene 2.600 seguidores y el pueblo tiene cuatro mil... ¿Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender más? ¿Quién le va a ir a comprar si está en Pujato?", comentó.

Packaging de Scala Bakery

El efecto fue inmediato. La repercusión de aquellas declaraciones hizo que las redes sociales del negocio crecieran de manera exponencial y que Scala Bakery se transformara en un fenómeno entre los seguidores de la Scaloneta. Desde entonces, Corina Scaloni aprovecha cada competencia importante de la Selección para lanzar propuestas que combinan gastronomía y fútbol, una tradición que volvió a renovar durante el Mundial 2026.