La atractiva apuesta mundialista de la hermana de Lionel Scaloni para apoyar a la selección: cambios en su negocio, stickers y recetas

La comunidad de Pujato de aproximadamente 4000 habitantes tuvo dos grandes hitos en los últimos años. El primero, ser la tierra de Lionel Scaloni, el DT de la selección que logró ganar la Copa del Mundo en 2022, lo que generó una gran alegría nacional pero un particular orgullo territorial. El segundo, en relación al anterior, Corina Scaloni inauguró un espacio gastronómico, relacionados directamente con la fiebre mundialista.

Es que Scala Bakery lo lleva adelante la hermana de Lionel, abriendo sus puertas el 21 de diciembre del 2023, un año más tarde la consagración nacional. Desde entonces, el lugar cuenta con cierta mística futbolística, que por supuesto tiene como cliente exclusivo al DT. En este contexto, en las últimas horas Corina lanzó una serie de productos para alentar al equipo nacional, y a su hermano, en la previa al debut.

Scala Bakery en mood mundial: el apoyo a Lionel Scaloni

“Scala Backery me parece que es el nombre o algo así. No recuerdo. Tiene 2600 seguidores y el pueblo tiene cuatro mil… imaginate ¿Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender más? ¿Quién le va a ir a comprar si está en Pujato?”, fueron las palabras de Lionel Scaloni en una conferencia de prensa en la AFA, a finales de 2023. Y Corina tenía razón.

Cuando el DT de la selección argentina nombró el negocio de su hermana, las redes sociales explotaron. Actualmente, el negocio cuenta con 370 mil seguidores, un número que no representa al número de habitantes del poblado de Santa Fe que vio crecer a los hermanos Scaloni, pero que se trata de una demostración de apoyo al proyecto.

Ahora, de cara a un nuevo Mundial, Scala Backery lanzó una propuesta gastronómica para apoyar a la selección en su debut, este miércoles 16 de junio. En redes sociales, se mostraron los productos alusivos a los colores del seleccionado. Medialunas con packaging celeste y blanco, que repite la palabra "Muchachos", en relación al cántico que se popularizó en 2022 para apoyar al seleccionado.

Pero el "modo termo", como lo calificó Corina a sus productos relacionados a la selección argentina, también tiene como opción gastronómica la torta argentina, con toda la decoración en tonos celeste, azules y blanco. Como modo de cierre, la pastelera compartio las plantillas de stickers para sus clientes, que tienen diversos dibujos entre los que se encuentran: Lionel Scaloni en modo estampita levantando la copa, el Sol de Mayo, la "Scaloneta" y el mate argento, entre otros.

De esta forma, Corina Scaloni con Scala Backery mostró el gran apoyo hacia su hermano, Lionel Scaloni, con un cambio en su propuesta, que enfrenta su segundo Mundial al frente del seleccionado nacional, que dispierta la esperanza de volver a casa con el motivo de felicidad de los argentinos, como en 2022.