La China Suárez expuso a Mauro Icardi tras revelar cuál es su peor defecto

La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un sorpresivo ida y vuelta durante la entrevista que les hizo Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece). El conductor los invitó a participar de un ping-pong donde cada uno tenía que contar sus diferencias como pareja y la actriz expuso al futbolista al revelar su peor defecto.

Sin embargo, la actriz dejó sin palabras al conductor al revelar cuál es el peor defecto del futbolista del Galatasaray.

Según contó Eugenia, Mauro es “muy obsesivo y duerme poco”, dos características que, según ella misma admitió suelen ser un punto de tensión en la convivencia. Durante el ping-pong, Pergolini quiso saber si ella era ordenada y, antes de que pudiera responder, el futbolista lanzó un rotundo “no”. La artista no lo negó y explicó que él es meticuloso hasta el extremo: “Es obsesivo con todo”.

La charla se volvió aún más tensa cuando hablaron de sus hábitos de sueño. “A mí me encanta dormir y él es una persona que no duerme”, señaló la actriz, mientras que el deportista lo confirmó: “Duermo poco desde siempre. De chico dormía muy poco. Tengo un temita con el sueño”. Incluso el conductor se sorprendió cuando el delantero dijo que recién ahora empezó a llegar a las cinco o seis horas diarias de descanso. “Conmigo dormís más: siete horas”, lo corrigió la China Suárez ya que él mismo confesó que "antes dormía apenas tres o cuatro".

La China Suárez, en contraste total, recordó su propio récord: “Embarazada de Rufi dormí 16 horas. Vinieron a ver si estaba viva”. Entre risas, también confesó que si no duerme o no come, “le agarra la locura”. Igualmente, pese a las diferencias, ambos coincidieron en que se complementan.

La China Suárez se sinceró con Mario Pergolini: "Mauro Icardi era mala palabra"

La China Suárez sorprendió a Mario Pergolini al admitir que, en su entorno, “Mauro Icardi era mala palabra”. La actriz recordó que, cuando estalló el escándalo mediático, dejó de hablar por completo con el futbolista y solo se enteraba de lo que pasaba a través de la tele y las redes. “No me lo podían nombrar”, confesó, al recordar ese momento en el que todo indicaba que entre ellos la historia estaba terminada antes de empezar.

Con humor, la actriz admitió que, aun cuando lo veía imposible, el delantero del Galatasaray insistió hasta conquistarla. “Se volvió medio un principito azul, empezó a hacer cosas”, contó entre risas, dejando entrever que el futbolista tuvo gestos que terminaron rompiendo su resistencia. La China Suárez aseguró que hoy ve claro por qué su entorno tenía razón desde el principio y no dudó en elogiarlo abiertamente: “Es el mejor”.

Y, como cierre, dejó una frase que hizo estallar a todos en el estudio: “Deja la vara demasiado alta”. Una línea que, para muchos, sonó a mensaje encubierto sobre las experiencias pasadas, y no tan felices, que la actriz vivió con sus ex.