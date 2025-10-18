La China Suárez presumió el regalo que le hizo Mauro Icardi tras un paseo familiar por Estambul

Desde que se reencontró con sus hijos en Turquía, la China Suárez muestra en sus redes sociales el día a día de los nenes en Estambul. En ese marco, la actriz reveló ante sus fanáticos el paseo familiar que hizo con Amancio Vicuña y presumió el regalo que le había enviado Mauro Icardi al regresar a su casa.

A través de sus redes sociales, la China Suárez presumió el romántico regalo que le hizo Mauro Icardi. La actriz reveló que al regresar a su casa de un paseo con Amancio Vicuña se encontró con un ramo de sus flores favoritas.

“Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, escribió la exprotagonista de Casi Ángeles sobre la foto, en la que se puede ver un gran ramo de peonías rosadas acompañadas de pequeñas flores blancas y arreglos con hojas verdes. Además, dejó en claro que el obsequio fue del futbolista del Galatasaray al dedicarle su agradecimiento.

Según contó la China Suárez, las peonías son sus flores favoritas y, más allá de su belleza, representan el amor, la prosperidad y la buena fortuna. Es por eso que, al regresar a casa con su hijo Amancio, no pudo evitar compartir la alegría que sintió al ver el regalo.

El paseo de la China Suárez con Amancio Vicuña en el lugar más famoso de Estambul

La China Suárez compartió en sus redes sociales un tierno video de su hijo disfrutando de la salida familiar. “Amancio hace días quiere ir a conocer la Torre de Gálata. Hoy lo llevamos y estaba feliz”, escribió la ex Casi Ángeles junto a las imágenes, donde se lo ve sonriente mientras observa la ciudad desde las alturas.

El emblemático sitio, ubicado en el barrio de Beyoğlu, es uno de los atractivos turísticos más visitados de Estambul y ofrece una de las vistas panorámicas más impresionantes del Bósforo y del casco antiguo. La China mostró parte del recorrido y registró el entusiasmo de su hijo, que no dejó de mirar hacia abajo y señalar los barcos que navegaban por el estrecho.

La China Suárez y sus tres hijos

Con este paseo, la actriz volvió a compartir un momento familiar lleno de ternura, en medio de su estadía en Turquía junto a sus hijos. Lejos de las polémicas, la China Suárez se muestra enfocada en disfrutar de la maternidad y de las pequeñas aventuras cotidianas que vive junto a Rufina, Magnolia y Amancio.