¿Mirtha Legrand cambia de canal? La reunión de Nacho Viale y Gustavo Scaglione en Punta del Este que desató las dudas

Mientras Mirtha Legrand acaba de estrenar una nueva temporada de La Noche de Mirtha por El Trece, Nacho Viale y Gustavo Scaglione se reunieron en Punta del Este en un exclusivo parador de la costa esteña donde se los vio conversando muy animadamente. El productor, nieto de la longeva conductora televisiva, y el empresario, quien lidera el grupo que compró Telefe, compartieron una jornada de distensión, pero también habrían intercambiado algunos proyectos laborales de cara al futuro.

¿Nacho Viale quiere que Mirtha Legrand pase a Telefe?

En las últimas horas, se despertaron los rumores acerca del futuro de Mirtha Legrand en la televisión argentina. La histórica presentadora de El Trece volvió a lanzar una nueva temporada de su tradicional programa de entretenimientos donde se reúne con diversas personalidades de la cultura, farándula, política y del ambiente televisivo para hablar de su vida privada y temas de actualidad. Sin embargo, Nacho Viale, productor de La Noche de Mirtha, se reunió con Gustavo Scaglione en Punta del Este y se encendieron todas las alarmas en base a un presunto cambio de rumbo de la conductora.

Nacho Viale y Gustavo Scaglione en Punta del Este | Créditos RS Fotos

Hace unos meses, el empresario vinculado a los medios de comunicación compró Telefe lo que significó un cimbronazo mediático que hasta provocó la incertidumbre de los trabajadores del canal. Por esta razón, al verlos juntos en una postal veraniega, pero teniendo en cuenta que son hombres de negocios, no es descabellado pensar que el hermano de Juana Viale tendría en mente buscar nuevos horizontes para trasladar el formato que cuenta con más de cincuenta años de historia a otras pantallas.

Asimismo, teniendo en cuenta las mediciones propiciadas por las empresas que miden el rating televisivo, el canal de las pelotas se quedaría con los programas más vistos de la grilla televisiva en todas sus franjas horarias. De concretarse, este pase, no solo se tendría que mover fichas en la programación habitual, sino que también significaría un quiebre sin precedentes en la televisión argentina entre los ejecutivos de El Trece con la diva de los almuerzos.

Susana Giménez y Mirtha Legrand, ¿juntas en la misma pantalla?

Uno de los mayores desafíos que se presentan en Telefe es tratar de seducir a Susana Giménez, histórica conductora del canal, para que lleve a cabo su programa. No obstante, en reiteradas oportunidades, la presentadora manifestó sus deseos de “jubilarse” de los estudios y cederles paso a nuevas generaciones.

Si bien la figura de Susana es irremplazable para la audiencia, el desembarco de Mirtha Legrand al canal -que ahora es propiedad de Gustavo Scaglione- sería unas líneas de acción a futuro. Por esto mismo, para quienes conocen a Nacho Viale y al ejecutivo no descartan la idea de que se traerían algo en mano en materia de proyectos que involucren a la figura de la longeva actriz; teniendo en cuenta el rol que ocupa en la pantalla chica y en el cariño del público que la sigue eligiendo pese al paso del tiempo.

Aunque se supo que Gustavo Scaglione asistió a la fiesta de cumpleaños de Nacho Viale a principios de enero en carácter de amigo, el fuerte vínculo que tienen ambos con los medios de comunicación hacen que, reuniones imprevistas y descontracturadas, despierten el rum rum sobre un posible pase de canal. Una noticia que, de ser cierta, dejaría en shock a la gerencia de El Trece y su audiencia, debido a que Mirtha Legrand se transformó en el rostro indiscutido de la emisora.

