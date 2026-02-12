Mauro Icardi y Wanda Nara fueron protagonistas de un nuevo cruce por redes sociales, luego de que los usuarios descubrieran algo diferente en el Instagram del futbolista. Esta situación, más los escándalos de una supuesta infidelidad a la China Suárez, provocaron el enojo del jugador y la desmentida de todas las acusaciones que tenía. Sus seguidores no dudaron en buscar explicaciones sobre los sucesos, y aseguraron una nueva teoría que definiría quién fue el que desarchivó las fotografías de su cuenta.

Mauro Icardi, Wanda Nara

¿Quién habría desarchivado las fotos de Mauro Icardi y Wanda Nara?: La nueva teoría

Durante el miércoles 11 de febreros, diversos rumores explotaron a las redes sociales y apuntaron contra Mauro Icardi. Uno de los más llamativos de todos fue que algunos usuarios notaron que las publicaciones del futbolista habían aumentado y, cuando se pusieron a buscar, descubrieron que fotos vintage con Wanda Nara y sus hijas volvieron a verse en su perfil de Instagram. Muchos aseguraron que él desarchivó esas fotos y habría dado a entender que una nueva relación entre ellos había comenzado.

Esto fue rápidamente desmentido por Icardi, a través de un largo descargo. “No desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble”, expresó tajante. De esta manera, Marcia Frisciotti fue una de las periodistas que coincidió con el futbolista, ya que le había parecido extraña la forma de verse las postales. Fue en una caja de preguntas en que un usuario seguidor de ella apuntó una nueva teoría, y aseguró que la encargada había sido Wanda Nara. "Para mí, ella lo desbloqueo para que aparezcan las publicaciones que ella tiene en común con él", expuso, y las opiniones variaron al respecto.

La nueva teoría sobre las fotos desarchivadas de Mauro Icardi

Escándalos: entre fotos vintage, pruebas de mensajes y rumores de infidelidad

El desarchivar fotos no fue lo único que hizo que los usuarios apuntaran contra Mauro Icardi. Un video de un hombre besando a una mujer, en una fiesta del Galatasaray, provocó que rumores de infidelidad a la China Suárez comenzaran a surgir. En esa misma línea, Wanda Nara dio un guiño a Yanina Latorre y en sus redes sociales, asegurando que "los niños y los borrachos no mienten" y que él le habría escrito por la madrugada. Esto hizo que las acusaciones en contra del futbolista siguieran creciendo a su alrededor, y el extenso descargo fuera en contra de los periodistas.

Las supuestas fotos desarchivadas de Mauro Icardi y Wanda Nara

Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a posicionarse en contra de los dichos virales, y demostraron otras teorías de los cuales probaría la inocencia de Mauro Icardi a las acusaciones. El futbolista no dudó en defenderse, y sus seguidores encontraron nuevas teorías que avalan lo que él explicó en su descargo. Tras el mismo, siguió utilizando sus redes sociales para promocionar el trabajo de su pareja, China Suárez, y demostrar lo enamorado que está de ella.

A.E