Esther Goris reveló la promesa que le hizo Wanda Nara por su eliminación de MasterChef

Esther Goris fue una de las concursantes que se unió al repechaje de Masterchef Celebrity (Telefe). Su desempeño en la cocina hizo que se quedara en el equipo pero unas semanas después quedó eliminada de la competencia. Si bien al principio tuvo roces con Wanda Nara, al final ambas pudieron entenderse. A tal punto que, ahora, la actriz contó cuál fue la promesa que la conductora le hizo cuando se fue del programa.

La felicidad de Esther Goris: "Wanda Nara me prometió..."

Tras su paso por MasterChef Celebrity, Esther Goris sorprendió al revelar una promesa muy especial que recibió de Wanda Nara. Lejos de mostrarse triste por su salida del certamen, la artista compartió un video desde la intimidad de su hogar donde se mostró hablando directamente a cámara y relatando la particular situación que atraviesa en su casa.

Con total naturalidad, Esther Goris contó que actualmente no tiene cocina. "Es cierto por eso mi mérito en masterchef", comenzó con total sinceridad sobre por qué aceptó sumarse al reality gastronómico. Sin embargo, después explicó: "Es un poquito relativo porque como no me gustaba mi cocina la refaccioné toda y puse los muebles que a mí me gustaban, el piso, y demás".

Esther Goris

En este sentido, la directora teatral agregó que tras obtener el resultado esperado se encontró con un cambio imposible de manejar. "Cuando lo hice cambió el edificio de gas a electricidad así que me quedó todo de utilería". Si bien esto le afectó, aseguró que al ingresar al ciclo encontró una enorme ayuda que le devolvió las esperanzas. La encargada de ayudarla ante este problema doméstico fue, nada más ni nada que, Wanda Nara.

Cabe recordar que, al comenzar su participación, Esther Goris se mostró distante de la presentadora y súper filosa con sus comentarios. No obstante, con el correr de las grabaciones pudo conocerla y formar un buen vínculo laboral con ella. Tanto es así que la empresaria cosmética se solidarizó con ella. "Ahora Wanda me prometió una cocina y la casa de electrodomésticos me la tiene que traer, cuando esté se las muestro", expresó con total felicidad y alivio en el video que subió a su cuenta de Instagram.

De esta manera, Esther Goris reveló la promesa que le hizo Wanda Nara por su eliminación de MasterChef y llamó la atención de sus miles de seguidores. En el clip, dio a conocer que está a la espera del nuevo artefacto y que está ansiosa por mostrarlo públicamente.

Esther Goris mostró el antes y el después de su jardín, que había armado para MasterChef

Esther Goris aseguró en una entrevista con La Nación que debido a la imposibilidad de practicar sin cocina propia para Masterchef Celebrity, decidió volcarse al estudio teórico y a aprender recetas por YouTube. Además, comenzó la creación de su propio jardín de aromática.

En un comienzo, el jardín de Esther Goris era un sector reducido pero cuidadosamente armado, con variedades frescas listas para usar en sus preparaciones. Orégano, menta negra, albahaca, romero, tomillo, ciboulette y ají plantadas en macetas pequeñas, con la idea de evitar los condimentos secos de supermercado y apostar por ingredientes naturales.

El espacio, aunque limitado, reflejaba dedicación. Incluso, cuando surgió la necesidad de trasplantar las plantas para que pudieran crecer mejor, Esther Goris dejó en claro que ella misma se encargaría de hacerlo, pese a la ayuda disponible. Era su proyecto y quería involucrarse de lleno en cada paso. Finalmente, el balcón de Esther Goris luce completamente renovado: las plantas que necesitaban de riego y espacio, se ven ahora más firmes y recuperadas en un jardín vertical optimizado para su crecimiento