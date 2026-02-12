Wanda Nara le ganó una apuesta a Maxi López en MasterChef Celebrity al animarse a una impresionante acción

Wanda Nara y Maxi López volvieron a ser protagonistas de una nueva edición de Masterchef Celebrity (Telefe). Esta vez, la empresaria cosmética fue desafiada por su expareja y, lejos de intimidarse, logró ganar la apuesta en pleno desafío culinario. Como era de esperarse, este momento no pasó desapercibido en las redes sociales y confirmó nuevamente su complicidad.

El reto de la panopea preocupó a Maxi López en Masterchef Celebrity

La cocina de MasterChef Celebrity vivió una de sus noches más impactantes con un desafío que dejó a todos boquiabiertos. Los participantes tuvieron que enfrentarse a un ingrediente tan exótico como intimidante: la panopea, considerada el molusco más grande del Mar Argentino. También conocida como almeja generosa o “panopea trompa de elefante”. Su aspecto poco convencional generó sorpresa inmediata entre los famosos.

El jurado, por su parte, no tardó en ponerle contexto al reto. Fue Damián Betular quien tomó la palabra para presentar oficialmente al protagonista de la jornada mientras las cámaras captaban las expresiones de asombro y desconcierto de los concursantes. Luego, su compañero Donato de Santis aportó la información técnica necesaria para encarar la preparación.

Wanda Nara junto al jurado de Masterchef Celebrity

El chef detalló que se trata de un producto sumamente versátil en la cocina: puede consumirse crudo, frito, hervido o al vapor. Sin embargo, advirtió que el secreto está en la limpieza. “Hay que higienizarla muy bien, como cuando limpian un calamar. Se retira la valva y se utiliza la parte comestible”, explicó dejando en claro el primer paso a seguir.

Pero todo no terminó ahí ya que antes de pensar en recetas sofisticadas o presentaciones de alto nivel, los participantes debían realizar un paso que generó mucha incomodidad: matar el molusco. La consigna elevó la tensión en el estudio y puso a prueba no solo las habilidades culinarias, sino también la templanza de cada artista. Las almejas estaban vivas dentro de una enorme fuente de agua, donde se movían y expulsaban chorros de agua, lo que provocó gritos, risas nerviosas y gestos de impresión.

Maxi López desafió a Wanda Nara y ella lo sorprendió en Masterchef Celebrity

Para muchos de ellos se trató de uno de los momentos más difíciles de la temporada. De hecho, el más afectado fue Maxi López. El exfutbolista se mostró negado a tener que atrapar un molusco. Si bien intentó reunir coraje para obtener el alimento principal que conformaría su plato, se resistió y decidió acudir a Wanda Nara para que lo ayudara.

Por esta razón, le propuso a la madre de sus hijos que si se encargaba de manipular la panopea por él la invitaba a cenar. Su ocurrencia generó risas en el estudio y llamó la atención de todos. "Te apuesto una cena si la agarrás vos", expresó Maxi López mirándola a los ojos. "¿A dónde?", le preguntó rápidamente Wanda Nara, interesada por saber el lugar dónde la llevaría.

"Donde quieras, dale...", contestó él y ella, sin dudarlo, aceptó. Este divertido ida y vuelta entre ellos causó todo tipo de reacciones en las redes sociales y demostró, una vez más, el buen vínculo que mantienen. Así, Wanda Nara le ganó una apuesta a Maxi López en MasterChef Celebrity al animarse a una impresionante acción que consistió en agarrar una panopea, el molusco más grande del Mar Argentino.