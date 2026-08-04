Qué se sabe hasta ahora de la denuncia contra Facundo Moyano por agresión

Facundo Moyano marcó su camino como dirigente sindical y político, hijo del histórico líder gremial Hugo Moyano. Se desempeñó como diputado nacional y lidera el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes (SUPTA). Sobresale como el perfil más mediático de su familia, ganando notoriedad por sus romances de alto perfil con modelos y figuras del espectáculo. En las últimas horas, el sindicalista y su pareja actual, la modelo e influencer rosarina Candela Arizaga, fueron protagonistas de un hecho grave que implica una denuncia por violencia de género y consumo de sustancias ilegales.

¿Qué se sabe del caso de Facundo Moyano?

Durante la madrugada del 04 de agosto, específicamente a las 5:03 de la mañana, el 911 recibió una llamada de un vecino que apuntó sobre gritos y corridas, cerca de Avenida Libertador al 5000. La policía se acercó a las inmediaciones, y el encargado del edificio les con firmó que una pareja salió corriendo semidesnuda. Ella escapaba de él, mientras intentaba seguirla. Finalmente, los interceptaron y se dio a conocer que se trataba de Facundo Moyano, quien fue trasladado a la comisaría 13 A, en primera medida, en calidad de demorado, y su actual novia, Candela Arizaga.

La joven modelo fue trasladada por el SAME al hospital Pirovano, donde la internaron y le hicieron estudios toxicológicos para poder definir los hechos que ocurrieron. Según confirmaron en Desayuno Americano (América), la pareja de Moyano, de 23 años, expuso que “esto no fue un episodio de violencia de género. Facundo Moyano no le pegó. Todo se habría dado en el contexto de consumo de drogas, y que habría sido un brote”. El propio Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que Candela se encuentra estable, y que hacía varios días que estaba en consumo de estupefacientes.

Facundo Moyano, Candela Arizaga

Sin embargo, y a las pocas horas de esta declaración, Julián Pistone, fiscal de la UFLA Norte, dispuso la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad. En principio, el hijo de Hugo Moyano quedó alojado en la comisaría 13 A a la espera de lo que disponga la fiscalía, que ya ordenó las primeras medidas de prueba: hacerse de las filmaciones que pueda haber del hecho, citar a los primeros testigos y escuchar a la presunta víctima cuando ella esté en condiciones.

El exdiputado nacional estuvo acompañado, esta mañana, por su hermano Hugo Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria. De acuerdo con lo que expuso La Nación, la defensa del caso podría quedar a cargo de un abogado penalista cercano a la familia del sindicalista. Las redes sociales no tardaron en viralizar el video de Candela deambulando por la calle, y los testigos se fueron comunicado con los medios, contando lo que ellos evidenciaron durante la madrugada.

Por el momento, se está definiendo dónde será trasladado Facundo Moyano, mientras que Candela Arizaga se recupera en el hospital Pirovano. Las autoridades no expusieron más detalles sobre lo ocurrido o cómo avanza la investigación.

A.E