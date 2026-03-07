La historia de amor de Calu Rivero y Aito de la Rúa: reencuentro inesperado, tres años de romance secreto y conexión espiritual

Calu Rivero y Aito de la Rúa llaman la atención en redes sociales cada vez que se muestran juntos. La actriz y el empresario formaron una familia que presumen con amor y orgullo en Instagram. Si bien están hace un tiempo, hay quienes se siguen preguntando cómo nació su historia de amor.

Así comenzó el noviazgo de Calu Rivero y Aito de la Rúa

La relación amorosa entre Calu Rivero y Aíto de la Rúa siempre genera intriga en los usuarios, sobre todo cada vez que ella sube una publicación junto a él y sus hijos en común. En 2022, salió a la luz el primer embarazo de la artista y el nombre de su pareja generó revuelo. Aunque para muchos fue un vínculo que recién comenzaba, lo cierto es que ellos llevaban un tiempo juntos pero decidían mantener bajo perfil.

Según contaron en LAM en aquel entonces, Calu Rivero y Aíto de la Rúa retomaron su noviazgo tres años antes de trascender la feliz noticia de la dulce espera. Antes de este anuncio, preferían mantenerse alejados de la exposición pública. Esta decisión podría tener que ver con que ya se conocían y habían probado en el pasado estar juntos pero no funcionó.

Calu Rivero y Aito de la Rúa junto a sus hijos, Tao y Bee

Tal como mencionaron en el ciclo de Ángel de Brito, ambos se reencontraron en Punta del Este y conectaron desde el lado espiritual. De hecho, en redes sociales muestran que comparten el mismo estilo de vida y que hasta sus looks son similares. Estos puntos en común habrían fortalecido su historia de amor.

Desde el nacimiento de su primer hijo, que los convirtió en familia y selló su amor, Calu Rivero elige presumir cuánto ama a Aito de la Rúa y lo feliz que se encuentra junto al empresario. Su refugio se encuentra en Uruguay, más precisamente en La corazonada, nombre que ella le puso a la casa sustentable que construyó en el país vecino. Allí disfrutan de una vida lejos del ruido mediático y conectada con la naturaleza.

Calu Rivero y Aito de la Rúa junto a su hijo Tao

Así es el feliz presente de Calu Rivero y Aito de la Rúa

Calu Rivero y Aito de la Rúa formaron tienen, actualmente, dos hijos en común: Tao y Bee. A través de sus redes sociales, la actriz suele publicar distintas postales familiares en las que deja ver momentos cotidianos junto a los pequeños, sus viajes y looks hippie chic. En uno de sus recientes posteos, se mostró en la playa caminando junto a sus niños mientras su pareja se encontraba andando a caballo.

"Crecer con caballos, el mar, el sol, la familia cerca", escribió junto al tierno video familiar. Sus seguidores no dudaron en dejar sus likes y comentar su publicación con mensajes positivos. Cabe recordar que Calu Rivero alcanzó gran popularidad por su carrera como actriz en televisión, aunque hace tiempo decidió alejarse de ese mundo para enfocarse en otros proyectos personales.

En paralelo, Aito de la Rúa es conocido por ser hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, lo que llamó la atención cuando trascendió que estaba saliendo con la DJ. En resumen, la historia de amor de Calu Rivero y Aito de la Rúa surgió después de un reencuentro inesperado en Punta del Este, mantuvieron su romance secreto durante tres años y en su vínculo predomina la conexión espiritual.