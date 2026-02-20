La noticia que pretende arruinar el cumpleaños de Mirtha Legrand

A pocos días de celebrar sus 99 años, Mirtha Legrand se encuentra enfocada en la organización de un festejo íntimo junto a su círculo más cercano. Fiel a su estilo, la histórica conductora pensó cada detalle de una celebración privada, lejos de los grandes eventos públicos y con el objetivo de compartir un momento especial con familiares y amigos.

Mirtha Legrand

Sin embargo, en la previa de esa fecha tan significativa, una revelación televisiva alteró el clima de tranquilidad que rodeaba al cumpleaños de Mirtha Legrand. Una inesperada polémica vinculada a su entorno laboral volvió a poner el foco mediático sobre la diva, generando ruido justo cuando todo parecía encaminado a una noche de festejo y homenajes.

La insólita decisión que pone en jaque el cumpleaños de Mirtha Legrand

La información salió a la luz en Intrusos, donde Rodrigo Lussich contó que Marcelo Campos, exchofer de la diva, estaría organizando una marcha el mismo día del cumpleaños de Mirtha. Según explicó el conductor, la iniciativa tendría como objetivo manifestarse por su despido, ocurrido un día después del festejo del año pasado.

Mirtha Legrand

Durante el programa también se difundió un audio del propio Campos, quien aseguró que fue desvinculado sin una causa concreta y que la decisión fue tomada por la familia de Mirtha Legrand. Además, adelantó que el conflicto continuará en la Justicia, sumando así un nuevo capítulo a una disputa que volvió a quedar en agenda en una fecha sensible para la conductora.

Cómo será el cumpleaños número 99 de Mirtha

A pesar de la polémica, Mirtha Legrand ya tiene todo organizado para celebrar un nuevo año de vida. El festejo será el próximo 23 de febrero en la casa de su hija, Marcela Tinayre, y contará con una reunión privada de entre 60 y 90 invitados, todos elegidos personalmente por la propia diva.

Mirtha Legrand

Según se reveló en Intrusos, Mirtha Legrand se encargó de enviar las invitaciones una por una desde su teléfono, ya sea por WhatsApp o mediante llamados personales. El menú estará a cargo de su chef de confianza, con platos clásicos como ñoquis y risotto, y la noche incluirá un show especial en su honor. Además, la conductora dejó un pedido claro en la invitación: no llevar regalos, porque el verdadero motivo del encuentro será celebrar la vida.