Jimena Monteverde volvió al programa de Mirtha Legrand, pero a la conductora no le agradó la manera: "Está odiada"

La tensión en el histórico ciclo de Mirtha Legrand sumó un nuevo capítulo. Este viernes, Jimena Monteverde regresó a la grabación del programa, pero la modalidad elegida para su reincorporación no habría sido del agrado de la conductora.

La grabación de Jimena Monteverde que enfureció a Mirtha Legrand

Según revelaron en Intrusos (América TV), la chef grabó en soledad la presentación del menú y se retiró del estudio antes de que Mirtha llegara para encabezar la tradicional mesa. La decisión se tomó para que Monteverde pudiera compatibilizar su participación con su ciclo diario, La cocina rebelde, que se emite en vivo por El Trece.

De acuerdo con el periodista Daniel Ambrosino, cuando Mirtha ingresó al estudio y le informaron que Monteverde ya había grabado y se había ido, su reacción fue inmediata: “¡¿Me están cargando?!”, habría exclamado, visiblemente molesta.

Jimena Monteverde con Mirtha Legrand

En el programa hablaron incluso de una conductora “odiada” por la situación, en medio de un clima tenso y un silencio que se apoderó del estudio antes de comenzar la grabación del envío que saldrá al aire este sábado.

El nuevo esquema implica que, de continuar así, Mirtha y Jimena no volverían a cruzarse en el estudio, ya que la cocinera grabaría su segmento con anticipación para luego trasladarse rápidamente a su otro compromiso televisivo.

La interna en El Trece y el “Copetegate”

El conflicto no sería aislado. En los últimos días trascendió que la salida inicial de Jimena Monteverde había generado un fuerte malestar en la conductora, quien incluso habría manifestado su descontento ante la producción y las autoridades del canal.

Mirtha Legrand

Algunas versiones apuntan a una interna entre Nacho Viale, productor del ciclo, y Pablo Codevilla, gerente artístico de El Trece. El trasfondo incluiría diferencias por la grilla, el horario del programa y cuestiones vinculadas al piso de rating.

La desvinculación momentánea de Jimena Monteverde habría sido la chispa que terminó de detonar el conflicto. Si bien se encontró una solución intermedia —su participación grabada—, el enojo de Mirtha Legrand dejó en evidencia que la situación está lejos de resolverse por completo.

AM