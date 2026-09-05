Así es el living de Evelyn Scheidl: parquet en espiga, tonos neutros y un gran espejo

Evelyn Scheidl compartió imágenes de un momento distendido en su casa junto a su amiga Teresa Calandra y dejó ver uno de los ambientes de su hogar. Se trata del living, que se destaca por llevar tonos neutros, un gran espejo y tener un parquet en espiga.

Estilo clásico y detalles claves: el living de Evelyn Scheidl que se llevó todas las miradas

Evelyn Scheidl mostró uno de los sectores más cálidos de su casa y cautivó a sus seguidores de Instagram. La conductora compartió videos de una distendida visita de su amiga Teresa Calandra, quien disfrutó de un café en el living, y el estilo de este espacio conquistó a todos en la red social.

Uno de los grandes protagonistas del living de Evelyn Scheidl es el piso de parquet colocado en espiga, un recurso clásico que aporta calidez y elegancia al ambiente. Además, la madera genera un interesante contraste con la paleta de tonos neutros que predomina en la decoración, donde sobresalen las paredes claras y diferentes elementos en blanco y beige.

Evelyn Scheidl

El living también se destaca por su amplitud y por la conexión visual con otros sectores de la vivienda. Al fondo se puede apreciar un sector de comedor y cocina, con muebles de madera y una estética despojada que mantiene la misma línea cálida y sofisticada.

Otro de los detalles que llamó la atención es el gran espejo, que acompaña la decoración y contribuye a generar una mayor sensación de amplitud. Se trata de un recurso que es funcional, pero también suma un toque elegante sin recargar este rincón.

En este escenario hogareño, Evelyn Scheidl compartió un momento cotidiano junto a Teresa Calandra, quien apareció sentada tomando una taza de café. Las imágenes permitieron conocer un poco más de la intimidad de la casa de la exmodelo y, especialmente, de un living donde los materiales nobles y los colores suaves son los grandes protagonistas.

Decoración atemporal, una estética que va más allá de las tendencias

El living de Evelyn Scheidl refleja una elección por una decoración atemporal, en la que los materiales y las texturas tienen un papel central. La combinación de madera, colores claros y piezas de líneas clásicas logra un espacio equilibrado, cálido y pensado para disfrutar de momentos cotidianos.

El living de Evelyn Scheidl lleva una decoración atemporal, una estética que va más allá de las tendencias

La decoración atemporal es una estética que busca crear espacios elegantes, cálidos y funcionales que puedan mantenerse vigentes durante muchos años, sin depender de las tendencias y modas pasajeras. Esta propuesta busca construir una base que permanezca actual y, sobre ella, sumar pequeños detalles que puedan actualizarse con facilidad.

En el caso del living de Evelyn Scheidl, el parquet de madera, su sofá en tonos neutros y su gran espejo puede mantenerse actual durante años. Si en un futuro desea renovar el ambiente, alcanza con cambiar almohadones, mantas, cuadros o algún objeto decorativo.

En resumen, así es el living de Evelyn Scheidl: se caracteriza por tener un parquet en espiga, una paleta de tonos neutros tanto en las paredes, el techo y la decoración, y un gran espejo que brinda una sensación de amplitud y luminosidad. Su estilo clásico y elegante convierte este espacio en en el escenario perfecto para compartir una charla y un café entre amigas.