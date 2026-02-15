Así fue el casamiento de Natalia Pastorutti con Andrés Manini, su novio desde los 15 años

En octubre de 2013, Natalia Pastorutti selló su historia de amor con Andrés Manini, su pareja desde la adolescencia, en un casamiento tan íntimo como emotivo en Arequito, el pueblo que los vio crecer. La hermana de Soledad Pastorutti optó por una celebración lejos del brillo mediático, en un entorno rodeado de afectos cercanos y tradiciones familiares.

A diferencia de las grandes bodas con cientos de invitados y despliegues fastuosos, Natalia eligió vivir ese momento trascendental de forma privada y serena. La decisión no fue casual: tanto ella como Andrés comparten una personalidad reservada, y eso se vio reflejado en la ceremonia civil, realizada en la casa de sus padres, con la presencia de un juez de paz y unos pocos seres queridos.

El casamiento entre Natalia Pastorutti y Andrés Manini

Así fue el casamiento de Natalia Pastorutti con Andrés Manini, el amor de toda su vida

El casamiento entre Natalia Pastorutti y Andrés Manini fue la culminación de un amor que comenzó cuando apenas eran adolescentes. Tal y como la Sole y su esposo Jeremías se conocieron desde chicos, Natalia Pastorutti y Andrés Manini tienen una historia que comienza con la pre-adolescencia de ambos. En el programa "PH: Podemos hablar", la cantante reveló que a sus 13 años ella ya escribía en su diario íntimo lo mucho que le gustaba su futuro esposo. Pero, para ese momento, las hermanas habían comenzado a dar su camino por la industria de la música y a tener un nombre al respecto.

La celebración se realizó en el patio de la casa familiar, y aunque el clima fresco de octubre invitaba a buscar abrigo, el evento se vivió con calidez. “Pusimos todas las mesas alrededor de la piscina, pero los amigos de mi marido son terribles. Entonces, lo sentencié. Le dije ´no se tira nadie a la pileta´. Inclusive, había uno que me quería romper la torta”, contó.

Uno de los temores más grandes de la novia tenía que ver con las bromas típicas de los amigos del novio. Natalia, precavida y con gran sentido del humor, tuvo una idea insólita: colocar una torta de mentira al comienzo de la fiesta. “Puse una torta falsa para que si pasaba algo, no fuera la verdadera”, contó entre risas años después.

Pero el momento que quedaría grabado en todos los recuerdos no lo provocó ninguna broma, sino la espontaneidad de Antonia, la hija mayor de Soledad Pastorutti. “No quería que se tire nadie a la pileta porque el casamiento tenía que transcurrir bien. La primera en tirarse terminó siendo Antonia, que en ese momento tenía 4 años. Desbandó todo porque todo el mundo corrió para la pileta. Pero a mi sobrina no le podía decir nada”, recordó.

Natalia Pastorutti, Andrés, Pascual y Salvador Manini

A lo largo de estos años, la pareja formó una familia sólida, con dos hijos, Pascual y Salvador, y una vida compartida en su Arequito natal. Pero aquella tarde primaveral de 2013 quedará como uno de los capítulos más significativos de su historia en común. Con miedos, anécdotas inesperadas y el cariño de los suyos, el casamiento de Natalia Pastorutti y Andrés Manini fue la imagen perfecta de una unión auténtica, tejida desde el amor profundo y sin artificios.