Salvador, el hijo de Natalia Pastorutti, sorprendió con un "show" de guitarra

En medio de la celebración por sus tres décadas sobre los escenarios, Natalia Pastorutti vivió un momento tan íntimo como inolvidable. La cantante compartió en sus redes sociales un video protagonizado por su hijo Salvador, quien decidió rendirle un particular homenaje recreando, guitarra en mano, el histórico show que ella y su hermana Soledad brindaron en el Festival de Cosquín. La escena, cargada de ternura y espontaneidad, rápidamente enterneció a todos sus seguidores.

Salvador sorprendió a Natalia Pastorutti

El festejo por los 30 años de carrera de Natalia Pastorutti tuvo un condimento especial: la mirada atenta y admirada de su pequeño heredero. Mientras la artista celebraba su trayectoria junto a La Sole en uno de los escenarios más emblemáticos del folklore argentino, Salvador observaba cada detalle. En este marco, el niño sorprendió a su mamá al improvisar su propia versión del espectáculo familiar, replicando movimientos y actitud con una seguridad arrolladora.

Soledad y Natalia Pastorutti | Instagram

La carrera de la menor de las Pastorutti comenzó en 1996, cuando acompañó a su hermana en el fenómeno musical que revolucionó al folklore argentino: dos imponentes voces femeninas al mando de un género que era liderado por varones. Con el paso del tiempo, decidió construir su propio camino artístico, consolidándose como solista y reafirmando una identidad propia dentro de la música popular. Aunque su figura siempre estuvo asociada a la de Soledad, logró destacarse con un estilo personal y sello único que la llevó nuevamente a Cosquín para celebrar su historia musical.

Natalia Pastorutti y sus hijos Pascual y Salvador | Instagram

El divertido video de Salvador, el hijo de Natalia Pastorutti

Fue en ese contexto de celebración que llegó el momento más comentado en la web. Con una guitarra entre sus manos, Salvador, el hijo de Natalia Pastorutti, anunció con total convicción: “El show de mi mamá y la tía para hacer con la guitarra. Así que miren el video fijamente”. Acto seguido, comenzó a tocar con entusiasmo, acompañando la melodía con pequeños pasos de baile que imitaban la energía escénica de las cantantes.

Mientras su madre registraba cada gesto de su hijo en silencio, el pequeño redobló la apuesta y lanzó divertido: “¡¿Qué lindo, no?!”. La espontaneidad del niño, nacido en 2021, dejó en evidencia no solo su simpatía sino también la admiración que siente por su mamá y su tía, dos referentes indiscutidas del folklore nacional.

Esta escena también reavivó un mensaje que la cantante le había dedicado tiempo atrás, donde definía a su hijo como “Sos un niño feliz, alegre, inquieto, bailarín, ocurrente, terremoto y más koalita que existe. Te amo con toda el alma…. Gracias por tus ocurrencias diarias, por locuras y por tu amor infinito”.

Hoy, con casi cinco años y una energía arrolladora, Salvador vuelve a robarse todas las miradas y confirma que el talento y la pasión por la música se respiran en su casa. Para Natalia Pastorutti, este homenaje no solo simboliza el orgullo de una madre, sino también la continuidad y el legado de una historia artística que ya forma parte de la cultura popular argentina.

NB