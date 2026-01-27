La crisis de Juan Alberto Mateyko: "Me fui a vivir con Palito Ortega"

En una entrevista para +CARAS, Juan Alberto Mateyko repasó uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional, cuando decidió dejar Buenos Aires y mudarse a Miami en medio de una separación. Lejos de atribuir la crisis al contexto laboral o al país, fue claro: “El que estaba mal era yo”. La ruptura de pareja y la falta de claridad emocional lo empujaron a tomar distancia y buscar un cambio de aire.

En ese período, el conductor se instaló con Palito Ortega y, junto a Norberto Román, armó una productora que tuvo buenos resultados. Sin embargo, el éxito profesional no alcanzó para compensar la distancia afectiva. “Aunque no vivía mal en Miami, me sentía solo”, reconoció. Extrañaba a su familia, su casa en Buenos Aires, construida con el esfuerzo de casi toda su vida, pero sobre todo, la cercanía cotidiana. En ese entonces, la comunicación era limitada y el vínculo con su pareja comenzó a desgastarse por la ausencia.

Juan Alberto Mateyko y la distancia que apagó el vínculo

Después de tres años, Juan Alberto Mateyko decidió volver. La distancia había apagado aquella “llamita del amor” que había nacido fuerte con Naanim Timoyko, y el reencuentro fue un intento por recomponer lo que se estaba perdiendo. Pero el regreso tampoco trajo certezas inmediatas. Fue entonces cuando apareció una nueva propuesta laboral en Córdoba, para sumarse a Radio Mitre, lo que implicaba volver a empezar en otro mercado, con otra energía y lejos del circuito porteño al que estaba acostumbrado.

Juan Alberto Mateyko en +CARAS

Al comentárselo a su pareja, ella aceptó el desafío, aunque Mateyko sabía que no era una decisión sencilla. En aquel momento, la emisora competía con una radio que concentraba la mayor parte del encendido en la provincia, y el camino para instalarse era cuesta arriba. Con el tiempo, sin embargo, logró posicionarse y hoy compite cabeza a cabeza en audiencia, un dato que él mismo menciona como una de sus mayores satisfacciones profesionales.

Juan Alberto Mateyko y el renacer profesional en Córdoba

Pero el proceso no fue lineal ni exento de dudas. El conductor admite que hubo momentos de tristeza que intentó disimular, aunque su hija, que vivía en Barcelona, lo notó de inmediato. “¿Cómo estás?”, le preguntó. Y, aunque él respondía que estaba fantástico, ella percibía que algo no estaba bien. La incertidumbre por nuevas mudanzas y propuestas para volver a Buenos Aires lo pusieron otra vez frente a decisiones difíciles.

El verdadero punto de inflexión llegó cuando aceptó un cambio de horario en la radio: pasó a conducir de 22 a 0, un espacio que le devolvió la adrenalina y el entusiasmo. “Yo voy feliz a la radio. Termino con unas ganas de volver al otro día”, dijo en +CARAS, al describir el impacto emocional de ese nuevo comienzo. Ese disfrute cotidiano, confesó, fue clave para recuperar la calma y reencontrarse con el sentido de su trabajo.

Hoy, Juan Alberto Mateyko mira ese período como una etapa de crisis que lo obligó a reordenar prioridades, asumir pérdidas y reconstruirse desde otro lugar. Lejos de la imagen del conductor siempre firme, su relato deja ver la fragilidad detrás de las decisiones drásticas. Y también la certeza de que, aun en los momentos más oscuros, volver a empezar puede ser una forma de sanación.