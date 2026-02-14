Mía, la nuera menos conocida de Palito Ortega: nudista, hija de una polémica figura argentina y defensora de causas solidarias

La familia de Palito Ortega no sólo es conocida por el inmenso talento del cantante y sus seis herederos, sino también por ser sumamente numerosos. Si bien muchos de ellos cuentan con muchísima popularidad, Luis Ortega, antes de su inesperada internación, decidió mantener una vida alejada de los medios de comunicación y la mediatización de todo lo que lo rodeaba. No obstante, su vida privada siempre fue fuente de interés.

Pese a que el director decidió mantener su romance con la modelo Mía Flores Pirán en completo hermetismo y lejos del foco público, se filtró que ambos decidieron tomar caminos separados. Así lo confirmó la mamá de la fashionista, una polémica figura argentina.

Mía Flores Pirán, la modelo que conquistó el corazón de Luis, el hijo de Palito Ortega

Mía Flores Pirán y Luis, el hijo de Palito Ortega comenzaron su noviazgo en 2017. Desde ese entonces, el director y la modelo tomaron la tajante decisión de mantener su amorío lejos de los medios de comunicación y la exposición digital. En 2019 se convirtieron en padres de Ramsés y, en 2022, decidieron poner punto final a su relación. Todo ello, en absoluto hermetismo.

Mía Flores Pirán y Luis Ortega | Instagram

Sin embargo, la conductora Ginette Reynal, en una entrevista que propició en el recordado programa Flor de equipo (Telefe), habló del nuevo presente que estaba atravesando la experta fashionista tras alejarse sentimentalmente del artista. “Mis hijos grandes viven afuera los dos. La que vive conmigo, porque está separada, es mi hija, que está con mi nieto, pero ya dentro de poquito se van”, contó mientras hacía referencia a la obra teatral que estaba a punto de estrenar por aquel entonces.

En este marco, la empresaria admitió que no había problemas en dar la primicia porque entre el mayor de los Ortega y la joven había quedado una relación cordial. “No, ellos lo dicen porque están muy bien y en buenos términos”. Asimismo, celebró el rato que le brindaban desde el matrimonio de Palito y Evangelina Salazar. “Son una familia maravillosa, a Mía la tratan bárbaro”, dijo la exactriz y hasta se animó a lanzar un chascarrillo con su vínculo con Luciana Salazar: “Ahora es mi prima”.

“Fuera de joda, son todos divinos, artistas, súper inclusivos. A mi hija la adoran. Tenemos un nietito en común que es un tesoro”, aseguró dejando en claro la armonía y el buen clima familiar que quedó después de que se separaran. “Lo amo a Luis, es una excelente persona y un excelente padre”. Y concluyó: “Las parejas hoy en día son distintas, tienen compromisos diferentes. Nosotros tenemos la suerte de estar viviendo en una era donde se terminaron los libritos. No hay una forma de hacer las cosas, hay muchas”.

Mía Flores Pirán y Ramsés Ortega | Instagram

Así es la vida de Mía Flores Pirán lejos de Luis Ortega

En la actualidad, la joven tiene 35 años y, desde que se separó de Luís Ortega no se le conoció ningún nuevo romance. En paralelo, a nivel laboral la hija de Ginette Reynal abandonó su carrera en el mundo del modelaje para lanzarse de lleno en la actuación y en la escritura, profesiones que combina a la perfección mientras sostiene que Ramsés Ortega es su proyecto más importante.

Para la artista, ayudar a los más necesitados es un acto que le nace de forma espontánea. En una de las publicaciones que difundió en su cuenta personal de Instagram, se la ve colaborando con un comedor en un barrio popular. “Será que amar y compartir son lo mismo y el vehículo es la comida?”, reflexionó. “Yo veo unos nenes que no tienen para comer y digo: ¿Con qué cara?”, confesó en otra entrevista que posteó en su perfil.

El nudismo, es una de las aristas del arte que Mía explora con total libertad. En los posteos que realiza, se la puede ver disfrutando del contacto pleno con la naturaleza y rodeada de sus seres queridos sin ropa. Un gesto que, a menudo, replica en la web destacando su entrega absoluta con el medio ambiente en espacios llenos de vegetación, ríos y terrenos con relieves. "¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que tenemos que cuidar nuestra casa?", exclamó tratando de generar conciencia en sus seguidores.

En esta línea, Ginette Reynal fue quién abordó sobre el particular nombre del niño y cómo fue el momento en el que sus padres debatieron cómo llamarlo. “Les costó bastante encontrar el nombre para su niño: al pequeño Ramsés lo definieron con cuatro días de nacido”, manifestó en una entrevista para el ciclo radial que conduce Catalina Dugli. “Ramsés: es de origen egipcio y su significado es hijo del dios Ra”, expresó.

Pese a que Mía Flores Pirán y Luis Ortega en la actualidad mantuvieron la decisión de estar separados definitivamente, los artistas lograron formar un vínculo de respeto para priorizar el crecimiento del niño. Así, con el alma libre, súper conectada con la naturaleza y con los sectores vulnerables, la heredera de Ginette Reynal equilibra su vida entre el arte, la literatura y la maternidad lejos del revuelo mediático, alejada de los flashes buscando el reconocimiento del público y cercana a la familia de Pelito Ortega, con quien va a tener una conexión de por vida por el pequeño Ramsés.

NB