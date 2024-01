Nazarena Vélez es una reconocida actriz y, recientemente, fue una de las angelitas de LAM de Ángel de Brito. Fue mientras participaba de ese ciclo televisivo cuando se enteró de la denuncia de Lucas Benvenuto a su entonces amigo, Jey Mammón.

Resulta que, al enterarse de las acusaciones fuertes que Jey tenía en su contra, Nazarena decidió alejarse del actor y cantante. Desde ese momento, sus caminos no se reencontraron hasta ahora, porque ambos comparten la misma ciudad para actuar: Carlos Paz. Por esa razón, el periodista Pablo Layús le consultó respecto a esta posibilidad.

Nazarena Vélez y Jay Mammón

Qué dijo Nazarena Vélez sobre un posible reencuentro con Jey Mammón

El periodista se acercó a la actriz y le preguntó: “¿Evaluaste en algún momento el hecho de que tenés el mismo productor que produce a Jey Mammón?".

Ante la consulta, Vélez fue firme. "No, me lo contó antes de firmar el contrato que lo traía a Jey, y me parece bien que lo traiga. No sería tan caradura de cortarle el trabajo a Jey y decirle a mi productor a quién tiene que producir. Yo me meto en mi historia, en mi vida, en lo mío y después cada uno es dueño de hacer lo que quiera", reveló.

Nazarena Vélez cerró la nota explicando: "Seguramente nos cruzaremos... y nada, no sé, no lo pensé". Además, finalmente, cuando Pablo Layús le preguntó si le gustaría que eso suceda, la actriz sentenció: “No lo pensé, sinceramente".

SDM